Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

Autor: lav, ČTK
  15:02aktualizováno  17:31
V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní sezoně je to podle horské služby první taková událost.

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka středního věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. | foto: PČR

„Dnes se kolem 13. hodiny na sjezdovce v Harrachově srazili dva lyžaři, muž a žena. Lyžařka seniorského věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu. Okolnosti úmrtí prověřujeme na místě,“ uvedli policisté na síti X. Původně informovali, že žena je středního věku.

Na sjezdovce zasahovali záchranáři ve spolupráci s horskou službou. „Byly tam jak pozemní posádky, tak letecká záchranná služba,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Několik desítek minut ženu resuscitovali. „Bohužel neúspěšně, náš lékař konstatoval smrt,“ sdělil.

Druhý účastník srážky je podle něj bez zranění.

Na prudší, ale přehledné části sjezdovky

Podle starosty Harrachova Tomáše Vašíčka se lyžaři srazili na červené sjezdovce, v místě nazývaném Hank. Jde o prudší část sjezdovky. Policie uvedla, že ke střetu došlo v její střední části zhruba 50 m nad konečnou zastávkou malého vleku.

„Zrovna ta červená sjezdovka do centra je poměrně široká, možná jedna z nejširších. A přehledná,“ poznamenal Vašíček s tím, že s podobnou událostí nemá dosud zkušenosti a jsou zde výjimečné. Současně vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Sjezdovka mu dnes nepřipadá přelidněná, terén i sníh jsou kvalitní. „Počasí je krásné, viditelnost suprová. Podmínky jsou dneska pro lyžování velmi dobré,“ uzavřel s domněnkou, že muselo dojít k nešťastné události, které nešlo zamezit.

Dobré podmínky potvrdila pro iDNES.cz také lyžařka, která byla se synem v lokalitě na jiném místě, ale slyšela přilétat vrtulník. „Dnes je v Harrachově krásné, slunečné počasí, sjezdovky jsou kvalitně upravené. Vše bylo připraveno na profesionální úrovni. Přelidněno zde nebylo,“ sdělila redakci.

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Náčelník Horské služby ČR René Mašín nechtěl nehodu s ohledem na policejní vyšetřování komentovat, uvedla ČTK. Obecně podle něj letos nehod lyžařů a vážných úrazů na sjezdovkách přibylo.

„Přibývá srážek lyžařů a také případů, kdy lyžař narazí do pevné překážky, většinou to odnesou nohy, kolena nebo ruce,“ řekl Mašín. Smrtí letos podle něj dosud žádná taková nehoda neskončila.

Tragickou událost šetří semilští kriminalisté s policisty z Harrachova. „K určení příčiny smrti lyžařky bude nařízena soudní pitva,“ dodala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Policie žádá svědky neštěstí, aby se přihlásili na linku 158.

Loni zahynul bývalý hokejista Klouček

Smrtelnou nehodu lyžaře vyšetřovala policie naposledy loni v březnu ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku, kde zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.

Vážné zranění utrpěl před měsícem mladý lyžař na sjezdovce na Pomezních Boudách. Letecká záchranná služba dítě přepravila na urgentní příjem do hradecké fakultní nemocnice. Podle trutnovské policie tehdy svědci vyvrátili, že by ke zranění došlo cizím zaviněním.

