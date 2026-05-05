Starosta libereckých Vratislavic Pohanka vystoupil z hnutí SLK

Starosta Vratislavic nad Nisou, jediného městského obvodu stotisícového Liberce, Lukáš Pohanka vystoupil v pondělí po 16 letech z hnutí Starostů pro Liberecký kraj (SLK). V podzimních komunálních volbách bude kandidovat pod vlastní značkou, podrobnosti oznámí v následujících týdnech. Informoval o tom v tiskové zprávě.
Pohanka svůj odchod zdůvodnil ztrátou důvěry v nové vedení SLK v Liberci a rozdíly v přístupu k tomu, jak má být komunální politika a práce pro občany vedena. ČTK řekl, že by rád zůstal členem současné koalice v Liberci do konce tohoto volebního období. "Ale je to otázka i pro ostatní koaliční partnery," dodal starosta Vratislavic, který je zároveň za celý Liberec členem rady města.
Liberckým primátor Jaroslav Zámečník (SLK) dnes ČTK řekl, že zatím neví, zda bude mít Pohankovo vystoupení z hnutí vliv i na radniční koalici. "Zatím jsem s panem Pohankou nemluvil, ale doufám, že budeme dál spolupracovat," uvedl primátor. Chce s ním jednat, zda stále platí jeho podpis pod programovým prohlášením. "Zda vidí nějaké problémy, o kterých bych měl vědět," dodal Zámečník.
Koalice v Liberci, kterou tvoří SLK, ANO a Piráti, má aktuálně v 39členném zastupitelstvu 23 členů. Původně měla koalice 29 zástupců a tvořila ji také ODS. Ostatní strany ji ale koaliční smlouvu vypověděly před dvěma lety kvůli korupční kauze, v níž je obviněný bývalý náměstek Petr Židek (býv. ODS). Kvůli obvinění ve stejné kauze přestal být součástí koalice i Jiří Šolc (zvolený za ANO). Ke koalici nepatří ani Marek Vávra, který před rokem přišel o členství v ANO po zrušení místní stranické organizace.
Pohanka je starostou Vratislavic od roku 2008 s výjimkou zhruba ročního období od podzimu 2013, kdy byl odvolán. V komunálních volbách v roce 2018 i 2022 získal v Liberci nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů. Kandidátka SLK ve Vratislavicích nad Nisou v čele s Pohankou v minulých komunálních volbách drtivě vyhrála, když získala 12 z 15 mandátů.
SLK vyhrála před čtyřmi lety komunální volby i za celý Liberec. Ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL získala její kandidátka 12 mandátů, druhé ANO 11 a třetí místní uskupení LOL šest. Čtyři křesla v zastupitelstvu obsadili zástupci ODS a stejně tak i SPD, dvě místa získali Piráti.