Starosta Turnova zatím neví, zda přijme mandát poslance, pokud se ho Sviták vzdá

Starosta Turnova Tomáš Hocke z uskupení Starostů zatím neví, zda přijme mandát poslance, pokud se ho Jan Sviták vzdá. Řekl to dnes ČTK. Hocke zároveň nepočítá s tím, že by se kvůli poslaneckému mandátu vzdal postu turnovského starosty. Hocke je prvním náhradníkem za Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj - SLK), který ve středu avizoval, že se poslaneckého postu vzdá, pokud se stane libereckým hejtmanem. Sviták by měl v čele kraje nahradit Martina Půtu (SLK), který byl zvolen senátorem. Nového hejtmana budou krajští zastupitelé volit 15. prosince.
V loňských volbách do Sněmovny získalo uskupení Starostů a nezávislých v Libereckém kraji dva mandáty. Hocke byl sice na kandidátce až čtvrtý v pořadí, díky preferenčním hlasům je ale první čekatel. Dnes pro ČTK uvedl, že zvažuje, zda mandát přijmout, pokud se ho Sviták skutečně vzdá. "Přemýšlím, co s tím mám podniknout. Je to samozřejmě věc, která je závažná. Nechci ji nějak podcenit a potřebuju si to rozmyslet - abych neseděl na více židlích, než je zdrávo," řekl Hocke.
Nepočítá ale s tím, že by se vzdal postu turnovského starosty. Městští zastupitelé ho na ustavujícím zasedání zvolili tento týden v pondělí. "Takže musím si to celé rozmyslet. Zároveň nechci zklamat voliče. Na té kandidátce (do Sněmovny) jsme byli nějak narovnaní a nějaké hlasy jsme dostali. Potřebuju čas na rozmyšlenou," dodal. Předpokládá, že rozhodnutí padne nejpozději do konce letošního roku.
Pokud Svitáka v prosinci hejtmanem zvolí, ještě po nějakou dobu zůstane zřejmě na obou židlích. "Nebude to znamenat, že Sněmovnu opustím hned," řekl dnes ČTK Sviták. Odejít by chtěl zhruba do dvou měsíců.
V případě, že by Hocke jako náhradník odmítl mandát poslance, dalšími v pořadí jsou ředitelka střední zdravotnické školy v Liberci Jana Urbanová, čtyřiadvacetiletý student a liberecký zastupitel Matyáš Moc, starostka Kryštofova Údolí na Liberecku Jana Blažková a bývalý starosta Hejnic Jaroslav Demčák.