Starostou Nového Boru je Tomáš Mašek, Jaromír Dvořák po 16 letech skončil

Starostou Nového Boru na Českolipsku je Tomáš Mašek z uskupení Nový Nový Bor, které volby ve městě vyhrálo. Na webu města o tom dnes informoval mluvčí radnice Jiří Lebiš. V minulém volebním období byl Mašek místostarostou. Teď v čele radnice vystřídal Jaromíra Dvořáka ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), který město vedl předchozí čtyři volební období.
Koalici sestavil Nový Nový Bor s uskupením LEPŠÍ Nový Bor, které skončilo třetí, koalice má většinu 12 hlasů z 21 v zastupitelstvu. Starostové, kteří v minulosti ve městě vládli, skončili v opozici.
"Do nové role vstupuji se třemi principy: lidským přístupem, aktivitou a otevřeností. Chci být starostou, který naslouchá lidem, je jim nablízku a dokáže vnímat nejen velká témata města, ale i každodenní starosti jeho obyvatel," uvedl Mašek.
Nový Bor je s 11.300 obyvateli pátým největším městem v Libereckém kraji. Město povede další čtyři roky sedmičlenná městská rada v níž má vítězné uskupení post starosty a tři radní, koaliční partner získal funkci místostarostky pro Kláru Slezákovou a místa dvou radních.
Voliči vybírali v Novém Boru z pěti kandidátek, do zastupitelstva se dostala čtyři uskupení, neuspěla jen ODS. Zvítězilo uskupení Nový Nový Bor, pro které hlasovalo 30,56 procenta voličů a získalo sedm mandátů. Druzí byli Starostové pro Liberecký kraj, kteří dostali 24,29 procenta hlasů a pět mandátů, stejný počet zastupitelů má i třetí uskupení LEPŠÍ Nový Bor. Čtvrté ANO má čtyři zastupitele a spolu s SLK zůstalo v opozici. Hlasovat přišlo 43,43 procenta voličů.