Liberecký hejtman Martin Půta odmítá, že do Senátu kandiduje kvůli imunitě

Autor: ČTK
  17:06aktualizováno  18:46

| foto: ČTK

Liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) odmítá, že bude do Senátu kandidovat proto, aby si zajistil imunitu v trestním stíhání. ČTK to řekl při dnešním zahájení kampaně před podzimními volbami do zastupitelstev měst a obcí a třetiny Senátu. Půta byl nepravomocně odsouzen v korupční kauze a loni v říjnu ho policie v jiném případu obvinila z neoznámení úplatku. V obou kauzách vinu odmítá.

"Já jsem nevyužil možnosti mít imunitu ani v roce 2017, když jsem se z posledního místa kandidátky dostal do Poslanecké sněmovny. Odstoupil jsem a zůstal jsem na kraji, takže se nehodlám ucházet o imunitu ani jako senátor, pokud bych ve volbách uspěl," uvedl Půta. Podle něj se imunita v České republice nadužívá. "Imunita by se měla týkat projevu ve Sněmovně, ne věcí, které se odehrály předtím, než se člověk stal poslancem nebo senátorem," řekl.

Kandidovat bude Půta v obvodu 36 Českolipsko, který zahrnuje i část středních Čech. V horní komoře teď obvod reprezentuje jeho bývalý stranický kolega Jiří Vosecký. Na sněmu SLK loni na podzim dostal Půta pro kandidaturu větší podporu než Vosecký, když jeho kandidaturu podpořilo 42 přítomných, zatímco Voseckého devět. Vosecký před pár dny oznámil, že SLK opouští, jako důvod uvedl dlouhodobý nesouhlas se směřováním hnutí a ztrátu jeho původních hodnot. Senátorem je Vosecký od roku 2014, svůj mandát v Senátu se chystá podruhé obhajovat, tentokrát jako nezávislý kandidát.

Půta oznámil svou kandidaturu do Senátu loni na podzim, zároveň informoval, že se v případě zvolení vzdá postu hejtmana. Hejtman je z Hrádku nad Nisou, kandidovat bude v obvodu, který zahrnuje nejen Hrádek nad Nisou stejně, ale třeba i Chrastavu nebo Chotyni na Liberecku - patří do senátního obvodu 36 Českolipsko. "Českolipsko je na tom v mnoha ohledech v kraji nejhůř - z pohledu nezaměstnanosti, dostupnosti zdravotní péče a dalších věcí, které se možná dají řešit lépe z pozice senátora než z pozice hejtmana, protože se o nich nerozhoduje na úrovni kraje, ale na úrovni celé České republiky," dodal Půta.

Čtyřiapadesátiletý Půta je libereckým hejtmanem od roku 2012. Loni v únoru byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Soud dospěl k závěru, že formou protislužby přijal úplatek 30.000 korun a jednal ve prospěch svého známého. Dostal podmíněný trest a pokutu 50.000 korun. Půta to odmítá a na místě se odvolal. Loni v říjnu ho policie obvinila v jiné kauze z trestného činu neoznámení úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.

