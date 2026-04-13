Stát se posedmé pokouší prodat dva domy v Harrachově, cenu snížil na 44,9 mil.Kč

Ministerstvo financí se posedmé pokouší prodat dva bytové domy s nájemníky v Harrachově na Jablonecku. V předchozích šesti kolech nedostalo ani jednu nabídku. Minimální cenu za obě budovy se 14 byty a deseti garážemi opět snížil. Původně za ně ministerstvo chtělo alespoň 112 milionů korun, nyní je minimální cena 44,9 milionu korun. Oproti předchozímu kolu je to o zhruba 11 milionů Kč méně. Nabídky budou moci zájemci předkládat od 25. května do 5. června, vyplývá z údajů na webu ministerstva.
Stát nabízí kupcům jen budovy, pozemky pod bytovými domy patří městu. Radnice má sice o budovy zájem, chce je ale od státu dostat bezúplatně. Argumentuje tím, že domy jsou ve špatném stavu a potřebují opravu za desítky milionů korun. Starosta města Tomáš Vašíček (Změna pro Harrachov) si nemyslí, že se státu podaří domy ve veřejné soutěži prodat, řekl dnes ČTK. Předchozí jednání mezi městem a ministerstvem k dohodě nedospěla, po loňské změně vlády ho radnice znovu osloví. "Budeme se snažit s ministerstvem financí jednat," řekl dnes Vašíček.
Radnice oba domy, které stojí v místní části zvané Klondajk, už v minulosti vlastnila. Získala je rozestavěné před více než 30 lety a dostavěla je pro místní skláře. Nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé. Obě budovy převzal stát od města před pěti lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století.
Za čtyřpatrový dům s osmi obsazenými byty a šesti garážemi požaduje ministerstvo financí v sedmém kole veřejné soutěže minimálně 26,5 milionu korun a za třípatrový dům s šesti obsazenými byty a čtyřmi garážemi 18,4 milionu. Jediným kritériem hodnocení je cena.