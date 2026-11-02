Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají obdobnou návštěvnost jako loni

Autor: ČTK
  12:47aktualizováno  12:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Osm státních hradů a zámků v Libereckém kraji má letos zatím obdobnou návštěvnost jako loni ve stejném období. Ke konci října přivítaly 416.125 návštěvníků, loni jich za prvních deset měsíců roku bylo zhruba o 4000 méně. Pro většinu hradů a zámků sezona skončila o uplynulém víkendu, ve statistikách ale není zahrnuta neděle 1. listopadu. ČTK dnes o návštěvnosti památek informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Lucie Bidlasová.

Loni za celý rok si osm státních hradů a zámků v Libereckém kraji prohlédlo přes 440.000 lidí. Dosavadní statistická data naznačují, že by letošní rok mohl být úspěšnější. "Data budou doplněna ještě o první listopadovou neděli, čísla tedy nejsou konečná. Řada objektů má navíc otevřeno i v listopadu, na dalších se chystáme na oblíbené adventní prohlídky, vánoční koncerty a trhy," uvedla regionální zástupkyně ředitele NPÚ Iva Jelínková.

Stejně jako v předchozích letech i letos je v kraji nejnavštěvovanější památkou zřícenina hradu Trosky v Českém ráji. Letos bude mít přes 123.000 návštěvníků, což je nejvíc minimálně za posledních 30 let. "I v letošním roce se tento hrad stal vyhledávaným cílem pro milovníky hry Kingdom Come: Deliverance II. – mezi fanoušky zaznamenala správa hradu návštěvníky z Norska, Dánska a dalších vzdálených destinací," uvedla Bidlasová. Gotický hrad z konce 14. století je dominantou Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem. Zřícenina s věžemi Panna a Baba z dálky připomíná čertovy rohy trčící ze země. V loni vydané počítačové hře KCD II má tato památka významnou roli.

Druhou nejnavštěvovanější památkou v kraji je zámek Sychrov na Liberecku, kam letos do konce října přišlo přes 67.000 lidí. Na rozdíl od Trosek ale pro Sychrov sezona neskončila. Jde o celoročně přístupný objekt, který na advent chystá trhy patřící mezi nejnavštěvovanější v kraji. Třetí nejoblíbenější památkou mezi návštěvníky byl letos hrad a zámek Frýdlant na Liberecku, který si prohlédlo přes 65.000 lidí.

Návštěvnost státních hradů a zámků v Libereckém kraji v letech 2016 až 2026:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bezděz 68.073 67.963 67.661 68.049 56.483 53.086 54.548 55.037 55.962 54.151 55.897*

Frýdlant 53.092 50.150 49.978 52.727 33.992 31.232 55.930 66.226 60.440 63.166 65.281*

Grabštejn 19.308 17.478 19.025 22.699 18.271 11.568 17.925 15.726 19.338 21.572 19.056*

Hrubý Rohozec 27.464 26.005 25.013 25.735 17.348 14.096 14.509 15.092 13.047 14.847 15.607*

Lemberk 34.349 33.515 34.474 35.611 27.218 24.583 27.930 28.956 30.038 30.404 28.661*

Sychrov 126.621 121.511 115.511 103.777 60.052 53.112 91.998 87.654 85.185 87.333 67.284*

Trosky 109.722 112.148 109.539 116.948 99.662 96.985 85.777 95.166 90.232 120.326 123.887*

Zákupy 33.689 33.033 32.367 29.239 22.235 17.912 22.424 24.673 24.000 48.690 40.452*

Celkem 472.318 461.803 453.568 454.785 335.261 302.574 371.041 388.530 378.242 440.489 416.125*

Zdroj: Územní památková správa na Sychrově

* Údaje za letošní rok nejsou konečné, statistika k 31. říjnu

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