Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za léto přes 200.000 návštěvníků

Osm státních hradů a zámků v Libereckém kraji navštívilo o letních prázdninách 204.722 lidí. Jde o nejvyšší letní návštěvnost od roku 2020 a ve srovnání s minulým létem přišlo skoro o 6350 turistů více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil na webu Národní památkový ústav (NPÚ).
Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji. Na zříceninu s věžemi Panna a Baba v červenci a srpnu přišlo 68.605 lidí, což bylo meziročně skoro o 4200 turistů více a zároveň dorovnání druhé nejvyšší letní návštěvnosti v posledních deseti letech. "Bylo to náročné, jsme ale rádi, že lidé chodí," řekla ČTK kastelánka hradu Pavlína Suchomelová.
Podle ní bylo znát, že Trosky jsou stále atraktivní pro příznivce loni spuštěné počítačové hry Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II), v níž tato památka má významnou roli. Zároveň se ale podle kastelánky začali vracet lidé, které naopak mediální zviditelnění Trosek kvůli této hře spíše odrazovalo. "A také se zvýšila návštěvnost kulturních akcí, které pořádáme," dodala Suchomelová.
Druhou nejnavštěvovanější státní památkou v kraji byl o prázdninách příhraniční hrad a zámek Frýdlant na Liberecku s 31.382 návštěvníky a třetí hrad Bezděz na Českolipsku s 28.469 turisty. Nad 25.000 návštěvníků se dostal po roční odmlce zámek Sychrov nedaleko Turnova a zámek Zákupy na Českolipsku jich měl zhruba 19.000. Ještě v červenci to přitom vypadlo, že by poprvé v historii mohl překonat hranici 20.000 lidí.
Za menším zájmem v srpnu byla možná oprava silnice pod zámkem. Podle kastelána Vladimíra Tregla se několikrát stalo, že si turisté mysleli, že se k zámku nedá dostat. "Srpen jsme mívali vždycky o malinko vyšší než červenec, tak jsme čekali, že to bude víc než těch červencových 10.000 návštěvníků. Bohužel to tak nedopadlo. Chápu ale, že se ta silnice musí opravit, třeba to naopak doženeme v příštím roce," řekl ČTK Tregl.
Zámek Lemberk u Jablonného v Podještědí navštívilo o letních prázdninách přes 14.000 návštěvníků, příhraniční Grabštejn na Liberecku skoro 9800 a Hrubý Rohozec v Turnově přes 7800.
Sezona pro hrady a zámky, které nemají otevřeno celoročně, potrvá do konce října. Největší akcí v září bude zapojení do Dnů evropského dědictví. "Na hradě Bezděz bude 5. a 6. září mimořádně zpřístupněn ochoz v kapli a budou zde vystaveny dřevořezby z bezdězské Křížové cesty. Správa zámku Lemberk nabídne 12. září prohlídku nazvanou Půdy, krovy, aneb jak se stavělo, během níž návštěvníci zavítají k západnímu bastionu, do prostor druhého patra i na běžně nepřístupné půdy. Na zámku Hrubý Rohozec se 19. září návštěvníci vydají Po stopách renesance, aby se dozvěděli o stavebním vývoji tohoto objektu," uvedla regionální mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová.
Návštěvnost státních hradů a zámků v Libereckém kraji za červenec a srpen v letech 2017 až 2026
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bezděz 38.901 33.390 36.788 41.421 34.108 30.144 26.281 27.866 27.526 28.469
Frýdlant 23.794 22.563 24.857 24.843 20.622 28.984 31.362 28.198 29.458 31.382
Grabštejn 9214 10.182 11.981 14.401 8782 9730 7367 9650 9760 9777
Hrubý Rohozec 13.888 12.483 13.660 12.242 10.100 8214 8147 6889 7966 7842
Lemberk 17.693 18.641 18.547 19.543 16.630 14.995 14.096 14.569 14.873 14.103
Sychrov 40.078 35.952 33.204 40.560 34.724 31.149 27.262 25.155 24.750 25.481
Trosky 68.605 60.507 65.795 72.673 63.674 50.817 48.992 50.542 64.420 68.605
Zákupy 18.122 16.502 14.666 16.144 12.630 11.504 11.636 10.261 17.621 19.063
Celkem 230.295 210.220 219.498 241.827 201.270 185.537 175.143 173.130 196.374 204.722
Zdroj: Národní památkový ústav