VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Autor: hop
  15:42aktualizováno  15:42
Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé a návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh zachytila kamera nainstalovaná na budově krajského úřadu. Na dvouminutový záznam se nyní můžete podívat.

„Tak šel čas se stavbou krajské náplavky. 431 dní ve 2 minutách,“ okomentoval Liberecký kraj časosběrné video ze stavby náplavky.

Video zachycuje, jak bagry postupně vykously do koryta řeky náplavku nebo jak dělníci postavili betonové schody. Okolí náplavky pak z velké části pokrylo celkem 1800 tun liberecké žuly. Ubyla parkovací místa, která vystřídaly plochy se zelení nebo hřiště.

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)
Časosběrné video zachytilo proměnu liberecké náplavky.
Projekt studia re:architekti navazuje na původní záměr architekta Zdeňka Plesníka, autora projektu budovy a okolí současného sídla kraje z konce 60. let minulého století. Vznikl tak i přímý vstup do krajského úřadu přes nově vybudovanou lávku, jejíž výstavba je také na videu dobře vidět. Součástí náplavky je dále fontána nebo kiosek s občerstvením.

„Okolí krajského úřadu, které sloužilo v minulosti hlavně jen jako parkoviště, jsme přeměnili na místo pro relaxaci a setkávání. Věřím, že bude sloužit nejenom návštěvníkům budovy Libereckého kraje, ale také obyvatelům Liberce a turistům,“ dmul se při pondělním slavnostním otevření pýchou hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nedaleko stánku s občerstvením nově stojí i sousoší autorky Magdaleny Jetelové, které znázorňuje obří nohy Adama a Evy a nese název Vyhnání - Útěk - Návrat. „Všechny staré věci začínají útěkem z ráje. Ty nohy jsou dynamické, v pohybu, proto Útěk. A třetí slovo značí, že lidé, kteří odešli do emigrace, se vracejí,“ vysvětlila Jetelová.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.