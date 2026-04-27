Stavba nové budovy v kampusu Technické univerzity v Liberci začne v květnu

Prostor pro simulační centrum urgentní medicíny nebo univerzitní knihovnu poskytne nová budova Technické univerzity v Liberci, jejíž stavba začne v květnu. Komplex za téměř 490 milionů korun bez DPH bude na místě nevyhovující budovy F2, kterou nechala loni škola zbourat. Univerzita zaplatí za stavbu ze svého zhruba 124 milionů korun, zbytek je z evropských a státních fondů, řekl dnes ČTK rektor Aleš Kocourek.
"Čeká nás budování jedné z největších budov v kampusu a také je to bezpochyby jedna z posledních velkých investičních výstaveb, které v tom areálu můžeme vůbec umístit," doplnil Kocourek. Nový pavilon bude mít čtyři křídla a krytou centrální dvoranu. Budova bude mít pět nadzemních podlaží, od třetího podlaží postupně ustupujících, projekt počítá i s fotovoltaickou elektrárnou na střeše.
Na novou budovu přispějí i Liberecký kraj a Krajská nemocnice Liberec. "Příspěvek kraje a nemocnice bude až v okamžiku, kdy dokončíme stavbu, půjde na vybavení simulačního centra pro urgentní příjem, na vybavení technikou včetně softwaru, aby se tam daly realizovat plnohodnotné simulace různých případů na urgentním příjmu. 30 milionů korun bude od Libereckého kraje a 30 milionů od nemocnice," dodal rektor.
Univerzita v Liberci vznikla z původní Vysoké školy strojní založené v roce 1953. Tři bloky učeben, laboratoří, kanceláří a těžkých dílen - E1, E2, E3 - podle návrhu architekta Eduarda Adamíry ze Stavoprojektu stavěla univerzita v Husově ulici od roku 1957. Dokončeny byly v roce 1965. Dva krajní bloky slouží svému účelu dodnes, část dílen prostředního bloku byla v letech 2013 až 2014 přestavěna na univerzitní mateřskou školu a studentský klub. "Provozně už ale objekt nevyhovoval," řekla prorektorka pro rozvoj kampusu Dagmar Vojtíšková.
Škola proto nechala objekt zbourat a na jejím místě postaví Metrostav CZ za 18 měsíců budovu novou. "Zahájení výuky se plánuje na únor roku 2029," doplnila prorektorka. Do nové budovy se pak přesune část katedry designu textilní fakulty a hlavně ekonomická fakulta, která dnes sídlí v centru Liberce v budově H. Budovu H si chce univerzita ponechat pro další rozvojové projekty, potřebovat ale bude rekonstrukci. Připravuje se podle Vojtíškové také rekonstrukce budovy F3 a rekonstrukce menzy v budově F2 v kampusu.
Technická univerzita investovala za posledních 15 let do rozvoje kampusu více než 1,5 miliardy korun. Největším projektem byl ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI), za téměř 800 milionů korun. V roce 2014 dokončila škola nový objekt G za zhruba 400 milionů korun, kde jsou učebny, laboratoře a hlavně velký sál, který do té doby liberecké univerzitě chyběl. Další desítky milionů dala škola do rekonstrukcí budov. Aktuálně v Liberci studuje zhruba 7000 mladých lidí, deset procent jsou cizinci.