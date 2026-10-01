Stavbaři rozšířili Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, může přijmout víc studentů

Stavbaři dokončili přístavbu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, kapacita školy se tak zvýšila až o 188 studentů. Už letos mohla škola otevřít tři třídy čtyřletého gymnázia, v minulých letech měla jen dvě. Nová budova v takzvaném pasivním standardu přišla Liberecký kraj na víc než 220 milionů korun, část peněz získal kraj na projekt z evropských fondů, řekl při dnešním dni otevřených dveří náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj).
Gymnázium F. X. Šaldy patří k největším v Libereckém kraji, letos otevřelo tři třídy čtyřletého gymnázia a po jedné třídě gymnázia šestiletého a osmiletého. "Liberecká gymnázia jak F. X. Šaldy, tak Jeronýmova, jsou gymnázia, na kterých je dlouhodobě v posledních 20 letech největší převis zájmu o studium. Po nějakém jednání s řediteli škol jsme se rozhodli, že tady ta investice na rozšíření kapacity bude jednodušší," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Stavbu zadal kraj v dodavatelském režimu design & build (vyprojektuj a postav), který se v minulosti osvědčil třeba při dopravních stavbách. Projekt i výstavbu zajišťuje jedna firma, což akci výrazně zrychluje. Nová budova vyrostla mezi původní budovou gymnázia a sportovištěm školy, s hlavní budovou ji spojuje takzvaný krček. V nové budově je sedm běžných učeben, k tomu tři počítačové a dvě přírodovědné učebny, navíc výtvarný ateliér, malý cvičební sál a knihovna.
Pavilon je hotový, je ale třeba ho ještě vybavit a zkolaudovat, k výuce by měl začít sloužit v listopadu. Ředitel školy Václav Ulvr si dnes pochvaloval hlavně venkovní učebnu na terase v nejvyšším patře. "Když jsem před 14 lety nastupoval do funkce ředitele, tak jsem si říkal, že by bylo bezva mít venkovní učebnu a nové hřiště, a nakonec docela neuvěřitelně se to všechno stalo. Jsem přesvědčený o tom, že i pro naše studenty bude tahle budova velmi lákavá a inspirativní," doplnil ředitel gymnázia.
Nový školní pavilon je v takzvaném pasivním standardu, vytápění zajišťují tepelná čerpadla, systém s rekuperací umí v horkých dnech prostory i ochladit. Na části východní fasády a na fasádě jižní jsou fotovoltaické panely, budova má zelenou střechu a severní stěna bude krytá popínavými rostlinami. Systém hospodaření s dešťovou vodou tvoří dvě podzemní nádrže, do jedné je svedena dešťová voda ze zpevněných ploch, do druhé jde voda ze střechy nového pavilonu, voda poslouží k zavlažování zelených ploch kolem zrekonstruovaného školního hřiště.