Strážníkům v Jablonci přibyla práce, nejčastěji řeší prohřešky v dopravě

Předloňský rok bylo na území města zaevidováno celkem 6 539 přestupků, kdežto v roce 2023 už jich bylo 7 531, což je nárůst téměř o tisíc přestupků.

Přestože strážníci přinesli do obecní kasy 2,2 milionu korun, které vybrali na pokutách řešených na místě, důvod k radosti rozhodně není. Mezi nejčastější nešvary patří dopravní přestupky.

„Strážníci řeší dopravní prohřešky, každé ráno dohlíží u nejrizikovějších přechodů blízko škol. Dále denně kontrolují vytipované lokality, jako jsou parky a dětská hřiště. K těm nejvíce prověřovaným patří Tyršovy sady, lesopark Žižkův Vrch, vnitroblok v ulici Budovatelů, v centru především ulice U Muzea a letní scéna, autobusové nádraží, OD Central, Dolní a Mírové náměstí a okolí jablonecké přehrady,“ sdělil ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Téměř padesátka kamer

Ke kontrole města a monitoringu kriminality, případně k dopadení pachatelů, slouží osmatřicet kamerových stanovišť, na kterých je osmačtyřicet kamer. Třiatřicet kamer je otočných, patnáct stacionárních a čtyři mobilní.

„V roce 2023 jsme využili dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR, v rámci pilotního projektu jsme vybavili kamerou služební vozidlo a ještě jsme pořídili jednu kameru osobní. Obraz z obou a zvuk z osobní kamery se v online režimu přenáší na operační středisko MP. Výstupy se pak integrují do systému, kde se archivují pro další případné využití. Jen v uplynulém roce se takto uložený kamerový záznam využil při 330 událostech,“ říká ředitel Švarc.

Součástí v boji proti kriminalitě jsou asistenti prevence kriminality, kteří v loňském roce upozornili 1 930 občanů na porušování zákonů a obecně závazných vyhlášek.

„U jablonecké městské policie pracuje šest asistentů, z nichž dva jsou Ukrajinci, kteří pomáhají s integrací a řeší různé životní situace mezi ukrajinskými uprchlíky,“ říká manažer prevence kriminality MP Tomáš Svačina.

Zákaz žebrání na více místech

Zastupitelstvo města se rozhodlo v rámci prevence a boji proti kriminalitě novelizovat tři vyhlášky. Rozšiřují se oblasti se zákazem pití alkoholu, dále se novelizuje vyhláška z roku 2016 o ochraně nočního klidu, ze které jsou vypuštěny akce, které se ve městě dlouhodobě nepořádají, a také se rozšiřuje zákaz žebrání.

„Žebrat se nově nesmí v okolí sta metrů od Penny Marketu, v areálu OC Rýnovka a Vendo Parku včetně parkovišť. Tyto lokality dlouhodobě městská policie označovala jako problémové a hromadily se na ně stížnosti občanů,“ připomíná primátor Vele.

Jedním z vážných problémů, se kterým se město potýkalo, byla problematika dětských gangů. Drzí výrostci si v loňském roce brutálním způsobem vyšlápli na své vrstevníky a ve značné přesile útočili i na dospělé. Videa z mnohdy brutálních napadení si pak natáčeli na mobily, která následně oběhla celé Česko. Marek Pešat, zakladatel iniciativy Jablonec – město bez násilí, je mimo jiné otec jednoho z napadených. Ocenil snahu policie, ale bojí se návratu do starých kolejí.

„Mohu potvrdit, že policie od zveřejnění brutálních útoků pracovala velmi dobře. A to se bavíme jak o státní, tak i o městské policii. Od té doby naše iniciativa nemá zprávy o přímém fyzickém napadení, což mi samozřejmě přijde jako pozitivní zpráva. Zdá se mi ale, že se všechno vrací do starých kolejí, a to by mohl být v budoucnu problém. Stále ale platí, že lidé se spíš nočnímu Jablonci vyhýbají,“ konstatoval Marek Pešat.