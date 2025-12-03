Štístko a Poupěnka – největší show

Štístko a Poupěnka předvedou největší show, a to nejen s nejlepšími hity. Na malé návštěvníky čeká i světelná podívaná. A mnoho dalšího.
Představení začíná v 10 hodin a potrvá zhruba hodinu.
Je vhodné pro děti od dvou let.
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.
Na představení plné písniček a zábavy mohou děti přijít v sobotu do Eurocentra v Jablonci nad Nisou.
Na nesolených silnicích v Krkonoších v Královéhradeckém leží vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. V Orlických horách je na cestách rozbředlý sníh. V...
Rekordních 142 milionů korun získal Jablonec nad Nisou na rozšíření mateřské školy u přehrady. Díky plánovanému dvoupodlažnímu domu školka pojme o pětaosmdesát dětí víc.
Nabídka mikulášských návštěv v Hradci Králové je téměř vyčerpaná. Nabízejí je soukromníci i specializované agentury. Ceny se v Hradci Králové pohybují většinou...
Město Pardubice přistoupilo na smír s firmou Porr, která modernizovala letní stadion. Společnost po radnici požaduje 11 milionů korun za vícepráce. Případ skončil u soudu, který magistrátu navrhl,...
Hasiči ve středu ráno likvidovali požár v kuchyni jedné z firem v průmyslovém areálu v Mohelnici na Šumpersku. Zranily se dvě kuchařky, které se snažily hořící fritézu uhasit ještě před příjezdem...
