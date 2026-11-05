Stížnost na volby v Bedřichově na Jablonecku dnes liberecký soud zamítl

Soud v Liberci dnes zamítl návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v komunálních volbách v Bedřichově na Jablonecku. Vyplývá to z informací od mluvčí soudu Karolíny Francové a údajů na úřední desce. V Bedřichově s 311 registrovanými voliči se volilo devět členů zastupitelstva, tři kandidátky dostaly ve volbách po třech mandátech, neuspělo jen uskupení Bedřichov, které dostalo pouhých 12 hlasů, tedy zhruba půl procenta.
"Návrh byl založen na námitce tzv. volební turistiky, konkrétně na tvrzení navrhovatele, že bezprostředně před volbami na jednu stranu mělo dojít k účelovému přihlášení k trvalému pobytu vyšších desítek osob, které s obcí nemají nic společného, a na druhou stranu měla být znemožněna změna trvalého pobytu osobě, která v obci dlouhodobě žije," doplnila Francová.
Navrhovatel ale podle soudu neoznačil ani jednu osobu či jinak identifikovatelnou skupinu takových účelově přihlášených osob, neuvedl žádnou nemovitost, v níž bylo víc nově přihlášených, žádného organizátora takového jednání či konkrétní pozorovaný děj, z něhož by bylo možné účelové a koordinované přihlašování za účelem ovlivnění voleb dovozovat. "Ani neidentifikoval zdroj takového poznatku," uvedla mluvčí.
Tvrzení navrhovatele bylo podle soudu natolik obecné, že by je v této podobě mohl uplatnit v podstatě kdokoli ve vztahu k jakékoli obci. "Chyběly tak dostatečně konkrétní výchozí skutečnosti pro to, aby soud případně mohl materiálně posoudit pobytové změny. Pokud pak jde o znemožnění změny trvalého pobytu jedné osobě, která v obci žije, i kdyby tato osoba získala možnost hlasovat a hlasovala navrhovatelem předpokládaným způsobem, výsledky voleb by to neovlivnilo," dodala Francová.