Stolní tenis, fotbálek, lezecké stěny, polepy na chodbách, tělocvičny a venkovní sportoviště otevřené o přestávkách, to jsou jen některé z možností, které využívají školy v Libereckém kraji, aby podpořily pohyb dětí i mimo hodiny tělesné výchovy. Ukázal to projekt Aktivní škola, ve kterém se na jaře spojily Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci. Do pilotního ročníku se zapojilo 30 základních a deset středních škol, řekla dnes novinářům krajská radní pro školství Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj).
Projekt loni otestovali na jižní Moravě, v současnosti funguje v Olomouckém kraji. Liberecký kraj v něm chce spolu s univerzitou pokračovat i v dalších třech letech, možnost zapojit se tak dostanou další z 250 základních a středních škol v kraji. "Aktivní škola není o vrcholovém sportu, ale snažíme se měnit celé to prostředí, protože není jedno, kolik času prosedíme na židli, kolik času strávíme u monitoru, a tohle všechno rozhoduje o tom, do jaké míry jsme, anebo nejsme v pozdějším věku zdraví," doplnil garant projektu Zdeněk Hamřík z olomoucké univerzity.
Podle Lukáše Rubína z liberecké katedry tělesné výchovy nešlo v projektu jen o to, jak na školách vypadají hodiny tělesné výchovy. "Pohyb může být přirozenou součástí celého školního dne, ať už jde o cestu do a ze školy, přestávky, běžnou výuku, nebo odpolední kroužky. Zároveň víme, že každá škola má jiné podmínky a možnosti. Proto nehledáme jeden univerzální model aktivní školy, ale snažíme se společně s jednotlivými školami pojmenovat, co funguje právě u nich a kde mají prostor pro další rozvoj," doplnil. Příklady dobré praxe představuje univerzita na webu.
Odborníci v projektu mapovali podmínky ve školách a doporučili, jak může škola aktivitu dětí podpořit. K nejlépe hodnoceným školám patřila ZŠ Česká v liberecké části Vesec. Dětem o přestávkách otevírá velkou tělocvičnu, k dispozici mají pingpongové stoly a to i venkovní, fotbálek, polepy na chodbách, vše je ale pod dohledem pedagogů. "Jsme velká škola, máme 650 dětí, takže máme rozpisy na ty aktivity, aby se děti spravedlivě v průběhu týdne vystřídaly," uvedla ředitelka školy Štěpánka Vozková.
Prostředí českých škol se podle předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Karla Kováře významně proměňuje a děti se víc hýbají. "Všechny prvky, které jsou v aktivní škole, ať je to aktivní doprava, ať jsou to aktivní přestávky, zájmové vzdělávání, kurzy, sportovní dny, jsou důležitým konceptem školy. Jsem rád, že školy našly klíč ke spolupráci pedagogického sboru s odborným pracovištěm technické univerzity," řekl. Přístup není podle něj pro školy povinný, je jen na vedení školy, zřizovatelích, rodičích a žácích, jak se to které škole povede.