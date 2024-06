Strach o park i muzeum. Liberec chce výhledově místo výstaviště stavět byty

Spíše rozhořčení vzbudila mezi lidmi architektonická studie na využití areálu libereckého výstaviště. Návrh představila v kině Varšava pražská architektonická kancelář Gogolák + Grasse.

Náměstek primátora pro územní plánování Adam Lenert ubezpečil, že jde o první návrh, nad kterým bude možné dále diskutovat, příliš ale přítomné neuklidnil. Obyvatelům vadí, že se v historickém areálu počítá s bytovou výstavbou. Jiří Němeček se dokonce obává o budoucnost Technického muzea, jehož je ředitelem.

„Patnáct let se snažíme, aby ten prostor byl klidovou zónou, aby se tam líbilo dětem. Za těch patnáct let vzniklo sedm projektů, dopravní podnik a město utratily miliony za něco, co se nakonec nerealizovalo,“ řekl na zasedání Němeček. „Velmi nepříjemně mne překvapil pan architekt, který pracoval na objednávku města, a nevěděl, co kde je.“

Zeleň, byty i podzemní garáže

S technickou kritikou přímo na zasedání nebyl sám. „Územní studie šla spíš mimo nás. Z toho, co jsme viděli, tak je to technicky neproveditelné,“ připomínal technický ředitel dopravního podniku Ludvík Lavička.

„Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, museli jsme skoro tři hodiny poslouchat názory diletantů,“ doplnil Němeček.

Primátor Jaroslav Zámečník celou akci hájil a zdůraznil, že jde o dlouhodobý výhled. „Vyrůstal jsem tam a je to moje srdcová záležitost. V horizontu deseti až patnácti let se tam pravděpodobně nic dít nebude,“ řekl primátor a naznačil, že areál znamená značnou finanční zátěž pro městský rozpočet.

Studie počítá s obnovou a výsadbou nové zeleně, podzemními garážemi a v lokalitě Nové Pastýřské dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. V plánu je i bytová výstavba. A ta vadí místním, kteří se obávají, že přijdou o klid. „Je to klidová zóna a neznám moc míst, kde si mohou děti bezpečně hrát,“ uvedl například Jaroslav Buriánek, který je také členem Technického muzea.

Byty budou městské, tvrdí vedení města

Lukrativní pozemky v centru města mohou být potenciálně velmi lákavé pro developera, který by tu postavil luxusní byty. „Půjde o městské byty,“ rozdmýchával obavy Zámečník. Podle architekta Ivana Gogoláka je studie spíš dlouhodobý výhled a nedá se vyloučit, že se některé parametry změní. „Když budu hodně optimistický, tak to, co vidíte na studii před sebou, je výsledek nejdřív tak za čtyřicet let. Takže v tuto chvíli není ani možné vyčíslit náklady,“ naznačil Gogolák.

„Můj názor je takový, že to území má být prostupné. Jsme v jednadvacátém století a není hezké, aby to bylo oplocené plechovým plotem. Studie je určitý mix dobrých funkcí a do toho patří i byty, které budou městské,“ upřesnil Jiří Janďourek, náměstek primátora pro architekturu.

„Působí to jako zatloukání klínu. Nic jsem se nedozvěděl a i to, co jsem se dozvěděl, nemá hlubší myšlenku a koncepci,“ zlobil se ale Buriánek.