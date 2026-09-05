Strany a hnutí v Libereckém kraji se před volbami vracejí k letákům a novinám

K letákům, osobním dopisům a volebním novinám do schránek se letos ve větší míře vracejí v předvolební kampani strany a hnutí, které kandidují do městských a obecních zastupitelstev v Libereckém kraji. V předchozích letech vedly stále větší část předvolební kampaně na sociálních sítích, nařízení Evropské unie ale loni v říjnu pravidla pro politickou reklamu zpřísnilo. Pravidla jsou složitá a nepřehledná, shodli se na dotaz ČTK zástupci stran.
K hlavním tématům komunálních voleb letos v regionu patří dostupné bydlení, bezpečnost a doprava. "Snažíme se komunikovat všemi kanály, které jsou nám k dispozici, i sociální sítě používáme. Samozřejmě tam nejde promovat jednotlivé posty, ale prezentujeme výsledky své práce za poslední čtyři roky a prezentujeme to, co bychom v příštích čtyřech letech chtěli dělat," řekl ČTK lídr Pirátů v Jablonci nad Nisou Jakub Chuchlík.
Jablonecké uskupení SPOLU se Sportovci za Živý Jablonec se podle lídra Petra Mikuly (TOP 09) kvůli složitým pravidlům a omezením politické on-line reklamy zaměří na otevírání konkrétních témat. V kampani chtějí na sociálních sítích zveřejňovat cyklus krátkých videí s názvem "Reportéři JBC aneb kam se ztrácí miliony," ve kterých budou poukazovat na to, co se jim ve městě nelíbí, a kde se podle nich ztratily peníze.
Také ODS se snaží oslovit voliče na sociálních sítích. "Samozřejmě maximálně nám to zkomplikovali. Myslím si, že ta nařízení Evropské unie jsou i těžko realizovatelná, protože to veškeré procesy včetně vytištění billboardů strašně komplikuje. Osobně mám ale nejraději osobní kampaň, když se s lidmi můžu potkat a můžu s nimi diskutovat," řekl jablonecký primátor a lídr kandidátky občanských demokratů Miloš Vele.
Osobní setkání s voliči považují za klíčovou součást kampaně všechny strany, kandidáti proto vyrážejí do ulic se stánky a materiály, i jen tak "si popovídat." Předvolební stánek libereckého hnutí ANO najdou voliči v příštích dnech před OC Forum nebo palácem Dunaj v dolním centru Liberce. "Uvidí nás voliči i na sídlištích a poté opět v centru města. Co se týče nějaké reklamy v rámci kampaně, tak chystáme dopis do schránek a v médiích různé články," řekl liberecký lídr kandidátky ANO Tomáš Rec.
Na osobní setkání sázejí také kandidáti Starostů pro Liberecký kraj. Do ulic se podle krajského místopředsedy Michala Švarce chystá i SPD, místní kandidáty přijedou za týden podpořit lidé z vedení hnutí. S blížícím se termínem voleb také přibývá tváří, které na voliče shlížejí z výlepových ploch, v ulicích mohou lidé potkat i polepená auta kandidátů.
Komunální volby budou 9. a 10. října. Na Českolipsku budou lidé volit i senátora.