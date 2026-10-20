Strašidelný palác přivítá celou rodinu

Koná se v sobotu od 14 do 20 hodin v Paláci Liebieg.
Součástí vstupného bude vstup do strašidelně vyzdobeného areálu, dětská diskotéka a možnost zúčastnit se tematických dílniček.
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Koná se v sobotu od 14 do 20 hodin v Paláci Liebieg.
Součástí vstupného bude vstup do strašidelně vyzdobeného areálu, dětská diskotéka a možnost zúčastnit se tematických dílniček.
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