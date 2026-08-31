Střední průmyslová škola v Liberci si připomíná 150 let od svého založení

Střední průmyslová škola v Liberci si v novém školním roce připomene 150 let od svého založení. Technologie výroby i nároky na absolventy se za ty roky zásadně změnily, cíl školy ale zůstává i po těch letech stejný - stále připravuje kvalifikované pracovníky pro průmyslové podniky, se kterými úzce spolupracuje. Průmysl se mění rychle a s ním se musí měnit i to, co škola učí, řekl ČTK ředitel školy Jaroslav Semerád.
Liberecká průmyslová škola vznikla v roce 1876 jako odpověď na rychlý rozvoj průmyslu a rostoucí potřebu technických odborníků. Patřila tehdy mezi první školy svého druhu v Rakousku-Uhersku a dnes je jednou z nejstarších průmyslových škol v České republice. V roce 2023 se spojila s libereckou střední průmyslovou školou textilní, je tak s 1160 studenty největší střední školou v Libereckém kraji.
"150 let je pro školu významné výročí, ale nechceme se celý rok jen ohlížet," řekl Semerád. Škola podle něj hledí hlavně dopředu, masivně investuje do modernizace budov i špičkových technologií. "Nestačí ale mít moderní stroje a laboratoře, chceme, aby naši žáci rozuměli tomu, co dělají, dokázali přemýšlet v souvislostech a uměli si poradit s problémem, který před nimi ještě nikdo nevyřešil. Proto je pro nás důležitá i pravidelná zpětná vazba od firem," uvedl ředitel školy.
Význam technického a odborného vzdělávání se podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické (Starostové pro Liberecký kraj) za 150 let existence průmyslovky nezmenšil, proměnilo se ale to, na co musí studenty připravovat. Vedle odborných znalostí dnes potřebují umět pracovat s novými technologiemi, orientovat se v rychle se měnícím oboru, hledat řešení a dál se učit i po odchodu ze školy. Právě na tom chce liberecká průmyslová škola stavět svou výuku v dalších letech.
"Od firem dnes slyšíme, že nepotřebují absolventy, kteří umějí všechno zpaměti, chtějí mladé lidi, kteří svému oboru rozumějí, dokážou přemýšlet, poradit si a učit se nové věci. A škola tohle nemůže zjistit jen z učebnic. Na průmyslovce proto považuji za důležité, že se s firmami baví nejen o praxích pro žáky, ale i o tom, co se v jednotlivých oborech mění a co má smysl dostat do výuky," dodala Skalická.