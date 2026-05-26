Školy, které mají stále volné kapacity, postupně vyhlašují další kolo přijímacího řízení. „Druhé kolo je stále šance najít školu a obor, který dětem bude sedět,“ míní radní pro rezort školství Libereckého kraje Jitka Skalická.
Deváťáky, kterých vlivem demografického vývoje meziročně ubývá, velmi lákala také gymnázia a lycea. Čtrnáct neobsazených míst zůstává na gymnáziích, 26 na lyceích. Střední odborné školy hlásí 199 míst, na SOU s maturitou mají šedesát volných židlí a SOU s výučním listem 389.
Kraj dlouhodobě sleduje kapacity škol, ale i proměňující se zájem o jednotlivé obory nebo potřeby regionu. „Chceme, aby měli mladí lidé v kraji co nejširší možnosti a aby si mohli vybrat cestu, která jim bude dávat smysl. Zároveň je důležité připomínat, že neúspěch v prvním kole neznamená konec možnosti studovat vysněný nebo blízký obor,“ dodává radní Skalická.
Přihlášky do druhého kola uchazeči podávali do 25. května. Na výsledky si počkají do 23. června.