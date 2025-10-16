Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

Podle obyvatel Smržovky, kteří žijí v okolí, tu bývá běžně velmi bezpečno. „Necítí se tu úplně dobře a jsou rádi, že je podezřelý zneškodněn,“ líčil z místa fotograf iDNES.cz.
Incident se stal u rodinného domu ve Vrchlického ulici, několik stovek metrů od školy. Jeden ze sousedů popisuje střelce jako tichého samotáře, který žil s nemocnou paní, o kterou se částečně staral. Po střelbě se podle souseda pokusil o sebevraždu.
„Krátce před 14. hodinou jsme přijali oznámení o několika výstřelech. Na místo vyrazily všechny dostupné složky a hlídky,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková s tím, že dva lidé podlehli zraněním a jeden další je těžce zraněný. Na dotaz iDNES.cz potvrdila, že s těžkým zraněním skončil právě podezřelý.
„Je zadržený a prostor momentálně bezpečný,“ uvedla dříve.
Událost se měla odehrát venku, nikoli v domě. „Vzhledem k probíhajícím úkonům poskytneme bližší informace později,“ uzavřela mluvčí. K totožnosti zavražděných policie nic nesdělila.
Práci měli i záchranáři. „Můžeme potvrdit, že jsme zde měli zásah za asistence Policie ČR. Dva pacienti utrpěli zranění neslučitelná se životem, kdy náš lékař konstatoval smrt. Jeden pacient utrpěl těžké poranění a letecky jsme ho transportovali do liberecké nemocnice,“ přiblížil mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev.
Policie na místě odkláněla dopravu a hlídkovala u školy, kde si rodiče vyzvedávali své děti. Od místa činu vytyčila bezpečný perimetr, o události informovala vedení školy.