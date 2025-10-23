Při střelbě ve Smržovce přišly o rodiče. Nezletilým dětem pomůže finanční sbírka

„Vybrané prostředky budou vedeny na tomto účtu a použity výhradně na podporu Josefa a Karolíny - na jejich studium, životní potřeby a cestu k samostatnosti,“ informuje město coby zřizovatel transparentního účtu.
Pomsta kvůli ženě, jíž vzali majetek? Bratr střelce promluvil o tragédii ve Smržovce
Podle starosty Jaroslava Najmana vzešel nápad na založení sbírky nejen ze strany Velkých Hamrů, kde dotčenou rodinu znají, ale i z místního domova důchodců, kde zemřelá žena pracovala. „A od fotbalistů, ti byli velmi aktivní,“ dodává Najman. Čtrnáctiletý Josef podle něj fotbalem žije. K finanční spoluúčasti ostatně vyzývá i místní fotbalový klub.
Každému ze dvou dětí poslalo město na účet 10 tisíc korun, po menších částkách se v průběhu prvních dvou dnů podařilo dárcům překonat částku tři sta tisíc korun.
„Děkujeme za každý, i drobný příspěvek,“ uzavírá město ve výzvě veřejnosti.
16. října 2025
Policie obdržela oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce minulý čtvrtek krátce před 14. hodinou. Okamžitě byly na místo vyslané všechny dostupné policejní hlídky a posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.
„Dva pacienti utrpěli zranění neslučitelná se životem, kdy náš lékař konstatoval smrt. Jeden pacient utrpěl těžké poranění a letecky jsme ho transportovali do liberecké nemocnice,“ popsal dříve mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev.
Těžce zraněný senior podezřelý ze střelby ve středu 22. října zemřel.