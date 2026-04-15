Vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce policie odložila. Pachatel zemřel

Autor: mak
  10:22aktualizováno  10:22
Krajští kriminalisté odložili vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce na Jablonecku z loňského října. O život tam přišel muž a žena. Podezřelý senior skončil s těžkými zraněními v nemocnici.
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. (16. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...
Místo činu den po dvojnásobné vraždě ve Vrchlického ulici ve Smržovce. (17. října 2025)
6 fotografií

„Kriminalisté případ odložili vzhledem k tomu, že jednaosmdesátiletý muž, který měl být v souvislosti s ním trestně stíhán, zemřel. S ohledem na rodinu zemřelých obětí tohoto zvlášť závažného zločinu nebudeme již poskytovat více informací,“ objasnila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Senior po několika dnech v nemocnici podlehl zraněním, která si při střelbě způsobil. K činu použil nelegálně drženou zbraň. Na místě policisté našli mrtvého muže a ženu. „Útočník se s oběťmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti,“ konstatovala tenkrát Sochorová.

Na lince 158 obdržela policie oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce 16. října krátce před 14. hodinou. Policie na místo okamžitě vyslala všechny dostupné hlídky a dorazily také posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Muže podezřelého ze střelby z místa činu záchranáři letecky transportovali do Krajské nemocnice v Liberci. Poté policie ujistila veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí. Policisté hlídkovali i u nedaleké školy.

„Asi mu prdlo v hlavě“

V dvojnásobnou vraždu ve Smržovce na Jablonecku pravděpodobně vyústily neshody kvůli majetku. Senior pečoval podle svého bratra o vážně nemocnou ženu. Jezdil za ní do nemocnice i do hospicu, na několik dní ji měl také u sebe doma ve Smržovce.

Mezitím ji údajně příbuzní připravili o majetek. Podle bratra se podezřelý asi mstil. O tom, že by vlastnil zbraň, neměl tušení.

„Oni (příbuzní ženy) jí vybrali byt, to přitom ještě žila. Všechno vzali. Auto, kolo i nějaké hadry. Takže mu asi z toho prdlo v hlavě a zavolal je, aby sem přišli, že jim ještě něco dá. A tím to vyvedl. On byl jinak normální,“ přemýšlel tenkrát bratr podezřelého.

16. října 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Incident se stal u rodinného domu, několik stovek metrů od školy. Jeden ze sousedů krátce po incidentu popsal střelce jako tichého samotáře.

Ke střelbě se vloni na sociální síti X vyjádřil i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „Hrůzný čin ve Smržovce. Myslím na oběti a pozůstalé. Děkuji složkám IZS za profesionální zásah,“ uvedl.

Do té doby se poslední dvojnásobná vražda v Libereckém kraji stala v roce 2020, kdy na Semilsku Karel Šťovíček uškrtil dvě ženy. Nebylo to ale najednou.

Podle soudu muž zavraždil první ženu v noci na 26. července v Rovensku pod Troskami a druhou krátce po půlnoci 5. srpna v Turnově. U soudu dostal muž doživotí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

15. dubna 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

15. dubna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

15. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

15. dubna 2026  12:40

15. dubna 2026  12:34

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

15. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

15. dubna 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

15. dubna 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.