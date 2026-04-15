„Kriminalisté případ odložili vzhledem k tomu, že jednaosmdesátiletý muž, který měl být v souvislosti s ním trestně stíhán, zemřel. S ohledem na rodinu zemřelých obětí tohoto zvlášť závažného zločinu nebudeme již poskytovat více informací,“ objasnila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Senior po několika dnech v nemocnici podlehl zraněním, která si při střelbě způsobil. K činu použil nelegálně drženou zbraň. Na místě policisté našli mrtvého muže a ženu. „Útočník se s oběťmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti,“ konstatovala tenkrát Sochorová.
Na lince 158 obdržela policie oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce 16. října krátce před 14. hodinou. Policie na místo okamžitě vyslala všechny dostupné hlídky a dorazily také posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Muže podezřelého ze střelby z místa činu záchranáři letecky transportovali do Krajské nemocnice v Liberci. Poté policie ujistila veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí. Policisté hlídkovali i u nedaleké školy.
„Asi mu prdlo v hlavě“
V dvojnásobnou vraždu ve Smržovce na Jablonecku pravděpodobně vyústily neshody kvůli majetku. Senior pečoval podle svého bratra o vážně nemocnou ženu. Jezdil za ní do nemocnice i do hospicu, na několik dní ji měl také u sebe doma ve Smržovce.
Mezitím ji údajně příbuzní připravili o majetek. Podle bratra se podezřelý asi mstil. O tom, že by vlastnil zbraň, neměl tušení.
„Oni (příbuzní ženy) jí vybrali byt, to přitom ještě žila. Všechno vzali. Auto, kolo i nějaké hadry. Takže mu asi z toho prdlo v hlavě a zavolal je, aby sem přišli, že jim ještě něco dá. A tím to vyvedl. On byl jinak normální,“ přemýšlel tenkrát bratr podezřelého.
Incident se stal u rodinného domu, několik stovek metrů od školy. Jeden ze sousedů krátce po incidentu popsal střelce jako tichého samotáře.
Ke střelbě se vloni na sociální síti X vyjádřil i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „Hrůzný čin ve Smržovce. Myslím na oběti a pozůstalé. Děkuji složkám IZS za profesionální zásah,“ uvedl.
Do té doby se poslední dvojnásobná vražda v Libereckém kraji stala v roce 2020, kdy na Semilsku Karel Šťovíček uškrtil dvě ženy. Nebylo to ale najednou.
Podle soudu muž zavraždil první ženu v noci na 26. července v Rovensku pod Troskami a druhou krátce po půlnoci 5. srpna v Turnově. U soudu dostal muž doživotí.