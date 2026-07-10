Střet osobního auta s nákladním na pět hodin omezil provoz na silnici u Ž. Brodu

Po střetu osobního auta s nákladním byl dnes zhruba pět hodin omezený provoz na silnici I/10 u Železného Brodu na Jablonecku. Plně obnovit se ho povedlo kolem 18:00, vyplývá z informací od policie na síti X. Při nehodě utrpěla středně těžké poranění jedna žena, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Šlo o řidičku osobního vozu, záchranáři ji vrtulníkem přepravili k dalšímu ošetření na traumacentrum liberecké nemocnice.
Nehoda se stala krátce po 13:00 na silnici první třídy mezi Železným Brodem a Splzovem. Kyvadlově průjezdná byla zhruba od 15:15. Okolnosti střetu policie vyšetřuje. Řidič nákladního vozu vyvázl bez zranění. "Řidička i řidič ve vozidlech cestovali sami," dodala na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
U nehody zasahovali i hasiči, kteří z osobního vozu vyprostili zraněnou ženu a zasypali sorbentem uniklé provozní kapaliny. "Dále jsme z poškozené nádrže nákladního auta pomocí tyčového čerpadla přečerpali palivo do barelů. Komunikaci jsme uklidili," uvedli hasiči na síti X.