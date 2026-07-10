Střet osobního auta s nákladním uzavřel silnici I/10 u Železného Brodu

Střet osobního auta s nákladním uzavřel dnes po 13:00 silnici I/10 u Železného Brodu na Jablonecku. Při nehodě utrpěla středně těžké poranění jedna žena, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Zraněnou ženu záchranáři vrtulníkem přepravili k dalšímu ošetření na traumacentrum liberecké nemocnice.
Nehoda se stala na silnici první třídy v zatáčkách mezi Železným Brodem a Splzovem. Policie na svém dopravním webu odhaduje, že zhruba kilometrový úsek zůstane uzavřený do 17:00.
"Objízdné trasy jsou od Železného Brodu vedeny přes Koberovy a od Turnova přes Bzí. Nákladní kamionovou dopravu odklání policejní hlídka již v Turnově na kruhovém objezdu u firmy Ontex směrem do Jenišovic," uvedla na síti X regionální policejní mluvčí Dagmar Sochorová.