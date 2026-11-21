V Šimonovicích u Liberce dnes dřevorubci uřízli vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze. Na soukromé zahradě pod Ještědem rostl 50 let, řekl novinářům po sečtení letokruhů dřevorubecký šampion Jiří Vorlíček. Strom byl 23 metrů vysoký a po uříznutí vážil necelých šest tun, po opracování spodní části bude mít o tunu méně. Nad náměstím se bude tyčit do výšky zhruba 19,5 metru, kvůli bezpečnosti bude zapuštěný dva metry do země a navíc ve dvou patrech nad zemí jištěný, dodal dřevorubec.
Letošní strom pro Staroměstské náměstí vybírali z rekordních 80 nabídek. Ruchu kolem stromu dnes přihlížel i jeho majitel, přiznal, že se v pátek se smrkem rozloučil. "My jsme se sem nastěhovali před 27 lety a ten strom už tady byl, teď musel dolů z bezpečnostních důvodů, je nestabilní a ohrožoval i sousední dům. Manželka ho nabídla na víc míst, kdyby si ho nevybrali v Praze, zamířil by asi do České Lípy," řekl ČTK Pavel Tvaroh. Na vánoční trhy v Praze se chystá poprvé v životě podívat, aby ozdobený strom viděl. "Ale asi někdy v klidu, až tam nebude tolik lidí," poznamenal.
Na Staroměstské náměstí strom dopraví z kraje Prahy v noci na úterý a zůstane tam až do Tří králů. "Letos bude klasické zdobení - barvy budou tmavozelená a zlatá. Trošku jsme připravili pro Pražany a pro návštěvníky pražských trhů překvapení v tom, že vycházíme z principu méně je někdy více, takže světelného řetězu bude letos pouze sedm kilometrů a něco přes 400 ozdob. Nově bude na stromě zhruba 2,5 metru veliká vánoční mašle, která je ústředním motivem letošních vánočních trhů," řekl Tomáš Jílek, předseda představenstva firmy Technologie hlavního města Prahy.
Z Libereckého kraje pochází letos i strom, který bude o adventu zdobit Václavské náměstí. Zhruba 21 metrů vysoký smrk vyrostl v Lužických horách nedaleko České Lípy v Rousínově. Stejně jako v Šimonovicích i tento strom představoval bezpečnostní riziko pro okolí a pokácení by ho čekalo i v případě, že by v pražské anketě neuspěl.
Vánočními trhy ale osudy smrků z Libereckého kraje neskončí. Praha podle Jílka několik let pokračuje v tradici, díky které dřevo z vánočních stromů ze Staroměstského a Václavského náměstí dostává nové využití. Učni Střední odborné školy Jarov je promění v užitečné výrobky pro městské sociální organizace. Z loňského vánočního stromu vznikl zahradní domek a dvě lavičky pro Azylový dům pro rodiny s dětmi v Praze 4 a také rozcestník s mapou pro obec, z níž strom pocházel.