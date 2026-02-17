Unikátní chata továrníka Strosse jde k zemi, její osud zpečetil loňský požár

Jan Pešek
  13:42aktualizováno  14:33
Sloužila jako víkendové sídlo významného libereckého továrníka a obchodníka s textilem Franze Strosse. Chatu nad přehradou ale loni v prosinci zachvátil požár a majitel následně přistoupil k bourání. V úterý ráno zpečetila osud domu bourací četa v čele s bagrem. Demolice domu mrzí památkáře i badatele.

„Vážení sousedé, omlouváme se vám za hluk, prach a další dočasná omezení spojená s demolicí stavby objektu na adrese Chelčického 215/16,“ stojí v oznámení na plotě domu.

„K odstranění objektu dochází z bezpečnostních důvodů po požáru, a to na základě postupu schváleného stavebním úřadem,“ uvádí dále sdělení.

Strossova chata stojí hned nad přehradou. Franz Stross si ji nechal postavit, aby zde mohl trávit víkendy. V současnosti je dům prázdný. (15. prosince 2025)
V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)
V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)
V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)
V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)
19 fotografií

V současnosti patří Strossova chata soukromé společnosti RPJ apartment. „V minulosti se nabídla příležitost odkoupit zchátralou a několik let opuštěnou nemovitost za účelem buď kompletní rekonstrukce, nebo novostavby. Bohužel, požár koncem minulého roku objekt natolik poškodil, že jsme museli přistoupit k jeho demolici,“ sdělil redakci iDNES.cz Adam Petr ze společnosti RPJ apartment

„Aktuálně řešíme právě likvidaci, která potrvá zhruba do konce března. Konkrétní plán, co s lokalitou bude dále, v tuto chvíli nemáme,“ dodal.

Od rána se u vily zastavují kolemjdoucí a místo si fotí. „Je mi to líto. Doufal jsem, že to spíš opraví, než že to zboří. Dost mě to překvapilo,“ svěřil se pejskař Martin, který bydlí nedaleko. Podle místních obyvatel byl dům dlouho vybydlený, nocleh tu vyhledávali především bezdomovci.

Památkáři: Strašná škoda

Demolice mrzí i liberecké památkáře. „Nás to mrzí, ale památkově chráněné to bohužel není. Byl to zajímavý příklad montované dřevostavby,“ domnívá se Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu.

„Je strašná škoda, že se to nezachránilo, protože by se to určitě zachránit dalo. Ale předpokládám, že vlastník má jiné plány. Uvidíme, co tam vznikne. Doufám, že to nebude něco jako bytovky vedle Strossovy vily,“ podotkl Zeman.

S demolicí se těžko smiřuje i badatel a autor řady knih o Liberci Marek Řeháček. „Je otázka, jak moc to ten požár poškodil. Zastávám historický názor, že všechny tyto domy s pamětí by se měly opečovávat. Navíc o té Strossově chatě se moc nevědělo,“ myslí si Řeháček.

Ničivý požár

Požár chatu zachvátil loni 13. prosince. Ze střechy šlehaly několikametrové plameny, s nimiž bojovalo několik jednotek hasičů. „Na lokalizaci a likvidaci požáru nasadili hasiči dva vodní proudy C, a to jeden vnitřkem budovy a druhý venkovní stranou. Plameny dostali velmi rychle, za zhruba necelou čtvrthodinu, pod kontrolu,“ uvedla tehdy mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.

Podle ní způsobil požár škodu jeden milion korun, podařilo se uchránit majetek v hodnotě sedm milionů korun.

Strossova chata stála jen několik desítek metrů pod svou slavnější sestrou – Strossovou vilou, kde v současnosti sídlí krajská hygiena.

Oba domy nechal postavit významný liberecký textilník a obchodník s textilem Franz Stross. Výrazná Strossova vila na Husově ulici patří mezi turisty oblíbená místa Liberce. Už proto, že připomíná nilský parník.

Ale ani její mladší sestra, chata nad libereckou přehradou, není nezajímavá. Franz Stross si ji nechal postavit na víkendy. Ostatně chata byla oproti vile zcela odlišná, přestože byla hotová v roce 1926, tedy jen rok po dostavbě vily.

Požár poničil mladší sestru věhlasné vily v Liberci, textilník ji měl na víkendy

„Dům výmluvně odráží dobový fenomén dřevostaveb, hojně rozšířený právě v pohraničních oblastech, a zároveň je kvalitní ukázkou rekreačního objektu pro vyšší společenské vrstvy v meziválečném Československu,“ popisuje chatu portál Liberec:Reichenberg.

Nejpoutavějším prvkem jinak střídmé a racionálně řešené dřevostavby bylo zajímavě koncipované schodiště s půlkruhovým štítem, prosvětlené mohutným půlkruhovým oknem.

„Vysoké kvality pak vykazuje zejména nenásilné urbanistické zakomponování novostavby do svahu nad přehradou, díky čemuž svým sezonním obyvatelům poskytovala působivý výhled na vodní plochu přehrady rámovanou lesním porostem,“ pokračuje portál.

Útěk před nacismem

Rodina Franze Strosse chatu využívala jen do roku 1934, následně ji zřejmě z finančních důvodů prodala rodinnému příteli Leo Silbersternovi s manželkou Dorou.

Z této doby pocházejí také drobné úpravy domu, při kterých došlo na zateplení heraklitovými deskami uvnitř konstrukce a dostavbu garáže.

„V třicátých letech Strossovi s manželi Silbersternovými opustili republiku před nastupujícím nacismem. Usídlili se ve švýcarské Ženevě, odkud v roce 1940 Franz Stross se svými syny Ottou a Richardem, ale údajně také s paní Silbersternovou uprchl do uruguayského Montevidea,“ upozorňuje Luděk Lukuvka, autor publikace o Strossově vile.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Olympijská štafeta biatlonistů: České kvarteto jede v TOP 10

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)

Čeští biatlonisté rozjeli mužské štafety pro olympijský závod v Anterselvě. Po druhém úseku je mužské kvarteto v TOP 10. Cílem je útok na elitní šestku.

17. února 2026  15:13

Olympiáda 2026 očima manželek: Velká hrdost, nervy na tribuně a kempování v karavanech

Tátovi Martinovi Juríkovi fandí i dvouletá dcera.

Během zimních olympijských her se většina pozornosti točí kolem sportovců. Jak tuto pro mnohé životní událost prožívají jejich rodiny? Pro deník Metro jsme vyzpovídali manželky curlerů z mužského...

17. února 2026

Pražské teplo proti ruskému mrazu. Praha 6 posílá ukrajinskému městu 4 elektrocentrály

„Budeme pomáhat tak dlouho, jak bude třeba,“ říká k aktuální pomoci obyvatelům...

Praha 6, respektive její vedení, patří mezi nejhlasitější kritiky ruské agrese ze všech částí české metropole. Ukrajinské město Chmelnyckyj, jež je partnerským městem šestky, teď od ní dostane čtyři...

17. února 2026  14:56

Festival architektury a urbanismu Open House Brno letos zavítá i do Boskovic

ilustrační snímek

Devátý ročník festivalu architektury a urbanismu Open House Brno letos zavítá i do Boskovic na Blanensku. Architektonické zajímavosti se tam lidem představí...

17. února 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vstup na led na vodních plochách v Brně je stále rizikový, varují strážníci

ilustrační snímek

Ani přes ochlazení v posledních dnech není vstup na led na přírodních vodních nádržích v Brně bezpečný, klamat navíc může sníh na něm. Strážníci vstup na led...

17. února 2026  13:01,  aktualizováno  13:01

Co přinese vylepšená Lítačka? Modernější aplikace slibuje nové funkce i jednodušší parkování

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Praha chystá novou generaci aplikace PID Lítačka, která má z pouhého prodeje jízdenek vyrůst v chytrého průvodce městem. Nabídne modernější prostředí, lepší práci se zpožděními i správu více jízdenek...

16. února 2026  10:58,  aktualizováno  17. 2. 14:45

Pelhřimov projedná přínosy i rizika větrných elektráren. Už o nich přitom rozhodl

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Možnosti využití větrného potenciálu města a jeho okolí prodiskutují ve středu v Pelhřimově. Na besedu radnice zve odborníky, zástupce okolních obcí i veřejnost. Paradoxně dvouhodinovou debatu město...

17. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Prezident v debatě se školáky nastínil, zda bude znovu kandidovat. Má podmínku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Petr Pavel při diskuzi se žáky základní školy v Letňanech připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu, a zmínil, v jaké případě tak učiní. V rámci prvního dne své oficiální návštěvy Prahy...

17. února 2026  7:02,  aktualizováno  14:37

Unikátní chata továrníka Strosse jde k zemi, její osud zpečetil loňský požár

V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)

Sloužila jako víkendové sídlo významného libereckého továrníka a obchodníka s textilem Franze Strosse. Chatu nad přehradou ale loni v prosinci zachvátil požár a majitel následně přistoupil k bourání....

17. února 2026  13:42,  aktualizováno  14:33

Nemocné štěně prodali, pak už je nešlo kontaktovat. Po gangu chtějí podvedení statisíce

Skupina lidí se před plzeňským soudem zodpovídá z týrání zvířat, podvodů,...

Do vězení chce žalobce poslat členy devítičlenné party, vesměs příbuzných žijících v Plzni, kteří před třemi roky nabízeli v inzerátech čistokrevná a už samostatná štěňátka. Jenže podle kriminalistů...

17. února 2026  14:32

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Obyvatelé ústeckého Střekova se po letech zřejmě dočkají nového obchodu

ilustrační snímek

Obyvatelé pravobřežní části Ústí nad Labem se po letech zřejmě dočkají supermarketu. Investor, jenž vlastní pozemky nedaleko soudů na Střekově, chce brzy začít...

17. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Osmnáctiletý mladík usnul za volantem, s autem přeletěl z mostu až do zahrady

Osmnáctiletý řidič usnul za volantem, prorazil zábradlí mostu a vůz skončil...

Auto smí řídit teprve krátce, už má ale za sebou první velkou nehodu. Osmnáctiletý mladík na Šumpersku kvůli mikrospánku havaroval a vůz skončil převrácený na boku poté, co prorazil zábradlí mostu.

17. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.