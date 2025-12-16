Oba domy dodnes nesou jeho jméno. Výrazná Strossova vila na Husově ulici patří mezi turisty oblíbená místa Liberce. Už proto, že připomíná nilský parník.
„Projekt je v českém prostředí natolik výjimečný, že se může směle měřit i s ikonickými vilami moderní architektury, jako je Müllerova vila v Praze nebo vila Tugendhat v Brně,“ zmiňuje Strossovu vilu portál Liberec:Reichenberg, který se zaměřuje na libereckou architekturu.
Jen o pár desítek metrů níž, na dohled liberecké přehrady, stojí její menší sestřička, Strossova chata. Franz Stross si ji nechal postavit, aby zde mohl trávit víkendy. Ostatně chata byla oproti vile zcela odlišná, přestože byla hotová v roce 1926, tedy jen rok po dostavbě vily.
„Dům výmluvně odráží dobový fenomén dřevostaveb, hojně rozšířený právě v pohraničních oblastech, a zároveň je kvalitní ukázkou rekreačního objektu pro vyšší společenské vrstvy v meziválečném Československu,“ popisuje chatu portál Liberec:Reichenberg.
Nejpoutavějším prvkem jinak střídmé a racionálně řešené dřevostavby je zajímavě koncipované schodiště s půlkruhovým štítem, prosvětlené mohutným půlkruhovým oknem.
„Vysoké kvality pak vykazuje zejména nenásilné urbanistické zakomponování novostavby do svahu nad přehradou, díky čemuž svým sezonním obyvatelům poskytoval působivý výhled na vodní plochu přehrady rámovanou lesním porostem,“ pokračuje portál.
Útěk před nacismem
Rodina Franze Strosse chatu využívala jen do roku 1934, následně ji zřejmě z finančních důvodů prodala rodinnému příteli Leo Silbersternovi s manželkou Dorou. Z této doby pocházejí také drobné úpravy domu, při kterých došlo na zateplení heraklitovými deskami uvnitř konstrukce a dostavbu garáže.
„V třicátých letech Strossovi s manželi Silbersternovými opustili republiku před nastupujícím nacismem. Usídlili se ve švýcarské Ženevě, odkud v roce 1940 Franz Stross se svými syny Ottou a Richardem, ale údajně také s paní Silbersternovou uprchl do uruguayského Montevidea,“ upozorňuje Luděk Lukuvka, autor publikace o Strossově vile.
U přehrady Harcov hořel v noci neobydlený dům, škoda je milion korun
V současné době patří Strossova chata soukromé společnosti. Dům je vybydlený, nocleh tu podle místních vyhledávají jen bezdomovci. Podle starousedlíků právě lidé bez domova způsobili požár, který chatu zachvátil v sobotu 13. prosince.
Ze střechy šlehaly několikametrové plameny, které hasilo několik jednotek hasičů. „Na lokalizaci a likvidaci požáru nasadili hasiči dva vodní proudy C, a to jeden vnitřkem budovy a druhý venkovní stranou. Plameny dostali velmi rychle – za zhruba necelou čtvrthodinu – pod kontrolu,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Podle ní způsobil požár škodu jeden milion korun, hasičům se podařilo uchránit majetek v hodnotě sedm milionů korun. Příčina je stále v šetření.