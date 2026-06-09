Studenti a umělci v Libereckém kraji připravují díla pro Crystal Valley Week

Studenti a umělci v Libereckém kraji už pracují na dílech pro festival skla a bižuterie Crystal Valley Week, který koncem léta promění Liberec v živou galerii. Pátý ročník nabídne od 24. do 29. srpna přehlídku skla, šperku a designu s desítkami výstav, instalací, workshopů, módních přehlídek i ukázek tradičních řemesel. Na jednom z projektů se spojili studenti tří sklářských škol, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Lucie Fürstová.
"Jde o Střední uměleckoprůmyslovou školu v Kamenickém Šenově, sklářskou školu v Novém Boru a také Střední školu řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Studenti už teď společně pracují na skleněné mozaikové instalaci Šelmárium. Ozdobí průčelí pavilonu šelem v liberecké zoologické zahradě a zůstane tam už natrvalo. Navrhla ji studentka Emila May Jelínek ze sklářské školy v Kamenickém Šenově," doplnila Fürstová. Škola podle ní celý projekt zaštiťuje a současně letos slaví 170 let od svého založení.
Letošní ročník sklářské přehlídky se záštitou UNESCO nese podtitul Connecting Cultures a nabídne víc než osm desítek akcí. "Už pátek 12. června bude možné v rodinné sklárně Novotný Glass sledovat při práci sklářské mistry Emila Kováče, Ondřeje Novotného, Marka Efmerta a Marka Bartka. V rámci festivalu se pak představí jejich dílo na společné výstavě BohemiaAfrica 4.0 v libereckých Lidových sadech," dodala mluvčí festivalu.
Významným leitmotivem letošní přehlídky bude fenomén české skleněné perličky, hold příběhu českého skla, tradici a lidské zručnosti vzdá sklářská společnost Preciosa výstavou Perlička pro celý svět. Zachycuje uplatnění perličky v daleké Indii, ale také v Africe nebo v Brazílii. Právě z Brazílie přijedou na festival zástupci indiánského kmene Panará, aby předvedli, jak uplatňují české skleněné perličky při výrobě šperků a jejich techniku si budou mít možnost vyzkoušet i návštěvníci.
Už tradiční je spojení skla s rostlinami v liberecké botanické zahradě. Výstava Příroda ve skle, sklo v přírodě představí letos práce výtvarníků zvučných jmen jako manželé Miluše a René Roubíčkovi, Jiří Pačinek, Lukáš Jabůrek a také sklářů novoborské společnosti Kolektiv Ateliers. Poprvé se do přehlídky zapojí i zrekonstruované kulturní centrum v Lidových sadech, kde organizátoři slibují působivou fúzi živých květin a skla.