Studenti tří škol vytvořili skleněnou mozaiku pro pavilon šelem v liberecké zoo

Velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu šelem zoo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti tří středních uměleckých škol z Kamenického Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Prostřídalo se jich skoro 50, řekl dnes ČTK ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově Jakub Jelínek. Tato škola projekt zaštiťovala. Vytvoření Šelmária bylo jednou z akcí festivalu skla Crystal Valley Week, který se tento týden koná v Liberci.
Podle Jelínka bylo vytvoření mozaiky o rozměrech 4,6 krát 1,8 metru pro studenty velkou výzvou. "Toto byla příležitost, jak pomocí mozaiky intervenovat do veřejného prostoru, což se moc často neděje. Těch příležitostí školy moc nemají, takže nám to přišlo jako velmi dobrý nápad," řekl Jelínek.
Studenti podle něj na vytvoření mozaiky odpracovali od března stovky hodin. Její podobu navrhla studentka Ella May Jelínek, kterou s ředitelem kamenickošenovské školy spojuje jen stejné příjmení. Na mozaice jsou tři kočkovité šelmy neurčitého druhu. "Zadání zoologické zahrady bylo takové, aby tam byly takové kočkovité šelmy, které nejsou hned k poznání. Abychom se nedostali do nějakých neodborných znaků, které by tady potom mohli nějací odborníci napadnout. Takže je to skutečně výtvarně pojaté, stylizované a tak nějak tam tušíte atributy kočkovitých šelem, jako jsou různé kresby na srsti, jako jsou oči a tak," dodal ředitel školy.
Vytvoření mozaiky pro zoo je podle něj pro školu dobrou reklamou. "Protože na základě téhle realizace už se nám začaly objevovat nějaké další příležitosti, kdy budou moci děti na mozaice do veřejného prostoru pracovat," dodal Jelínek.
Nejde o první dílo, které do liberecké zoo přibylo díky sklářskému festivalu pořádanému v Liberci každoročně na konci léta. Už čtyři roky je v zahradě kolem 40 skleněných plameňáků od skláře Jiřího Pačinka. Podle ředitele zahrady Davida Nejedla by chtěli místní skláře využít v budoucnu i pro chystané rozšíření areálu. "Chtěli bychom tam vytvořit křišťálový les," řekl dnes Nejedlo.