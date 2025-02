V Česku se svým robotem neměli konkurenci, teď zamíří žáci z Doks až do USA

„Většina z nás takhle daleko ještě nebyla. Světový šampionát je velká show s velkolepými efekty. Samozřejmě to budou i nové zkušenosti, velký krok k samostatnosti a rozvoj komunikačních dovedností v angličtině,“ zamyslela se učitelka II. stupně a koučka týmu Lenka Nováková.

Podle pravidel si totiž veškerou komunikaci musejí děti zajistit samy. Kouč je jen přiveze a nahlásí, zbytek bude na nich. „Angličtinou jsem je zaúkolovala, ať sami trénují. Ale z mých zkušeností při suplování vím, že tato generace je na tom s angličtinou poměrně dobře. Půjde jen o to, aby překonali ostych,“ dodala.

Pětičlenný tým DoxVex od podzimu sklízí úspěchy v regionálních soutěžích, které vyvrcholily v lednu nejlepším umístěním na Mistrovství republiky VEX IQ Robotics Competition. „Bylo to velmi těsné a napínavé, ale nakonec jsme se opravdu stali mistry a získali jsme nominaci na světový šampionát! “ popsala Nováková.

Soutěž pod záštitou Robotics Education & Competition Foundation přichází každý rok s jinou výzvou pro robota a jeho konstruktéry, řidiče a programátory. Robota, s nímž pojedou žáci dokeské školy do Ameriky, teprve chystají.

Půjde totiž o čtvrtou či pátou verzi. Neustálým zdokonalováním robota, jehož hlavním úkolem je nabírat míče a střílet je do terčů, zajišťují svou konkurenceschopnost.

„Do Ameriky bych se nejspíš nepodíval“

„Když jsem viděl Japonce na YouTube, tak nám přeju hodně štěstí,“ svěřil v obavě o dobré umístění žák Richard Mach. „Jako hlavní konstruktér se do toho snažím dát co nejvíc. Chceme se umístit do první poloviny. Hlavně si to jedeme užít,“ dodal. Do zahraničí se podíval poprvé loni v létě, do Dallasu se velmi těší. „Můj táta není moc na cestování, takže vím, že bych se do Ameriky nejspíš nepodíval,“ zmínil.

Poslední robot, s nímž DoxVex vyhrál mistrovství ČR, na rozdíl od předešlých verzí uměl házet dva míče najednou. Docela spolehlivě se trefoval do dvou terčů nad sebou. Do USA ale potřebují lepšího parťáka. Nejnovější robot by proto měl být rychlejší a lépe ovladatelný.

„Už teď dokáže jezdit čtyřmi směry s využitím čtyř motorů. A další nápady určitě ještě přijdou,“ konstatovala koučka. Robot sestává pouze z dílů stavebnice VEX IQ, což je podmínkou účasti v soutěži. Děti, které začaly stavět loni v červnu, konstrukcí jednotlivých verzí strávily desítky, možná i stovky hodin.

„Kromě pravidelných středečních dvouhodinovek jsme se před soutěžemi scházeli i několikrát týdně. Jednou o víkendu ve škole a několikrát si děti braly robota domů na víkend nebo na vánoční prázdniny,“ vyjmenovala Nováková.

Rodiče tří chlapců a dvou dívek jsou podle ní na děti pyšní a snaží se pomáhat. Také jsou tolerantní, třeba když se při přípravách v jednom bytě sejdou až tři konstruktéři, což nebývá podle Novákové úplně jednoduché. Nebo hledají sponzory a na cestu sami přispívají. Velké podpory se týmu dostává také ze strany samotné školy, ředitele Vlastimila Tuťálka, od ostatních pedagogů, města či organizátora soutěže v ČR.

Dvě stě devadesát tisíc korun potřebných na registrační poplatek, letenky, ubytování a další nutné výdaje se nyní snaží tým získat s pomocí podporovatelů na platformě Donio. Po dvou týdnech se podařilo vybrat čtyřicet procent cílové částky, sbírka stále běží.

Kromě regionální soutěže v Plzni, která bude součástí tréninku, musejí ještě třináctiletí a čtrnáctiletí žáci Doks před odletem zapracovat na inženýrském deníku. Nadto je kvůli šampionátu čeká ještě online interview v angličtině se zámořím. „Budeme kvůli němu muset trávit jeden sobotní večer ve škole, protože nám nenabídli jiný termín,“ poznamenala Nováková, která děti na cestě do USA bude doprovázet.

K ní se připojí také kolegyně angličtinářka, která pomáhá s administrativou, vízy či letenkami a zkušenější kolegyně z Hrádku nad Nisou, která se se svým týmem již šampionátu účastnila, takže bude dobrým průvodcem v dosud neznámém prostředí.

Kromě konkurence, například z Číny a Japonska, se děti nejvíce obávají jazykové bariéry – neznalosti slovíček nebo toho, jak se zvládnou domlouvat s ostatními týmy. Zároveň se však těší na samotnou soutěž, na jídlo, nové zážitky a zkušenosti, i na to, že uvidí jiný kontinent.