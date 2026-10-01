Sůl nad zlato na Sychrově

Pohádkové prohlídky tu mají již mnohaletou tradici. Tentokrát si návštěvníci vychutnají pohádkovou klasiku Sůl nad zlato.
Prohlídky se konají v sobotu i v neděli vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.
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Pohádkové prohlídky tu mají již mnohaletou tradici. Tentokrát si návštěvníci vychutnají pohádkovou klasiku Sůl nad zlato.
Prohlídky se konají v sobotu i v neděli vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.
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