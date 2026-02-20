Svatební cesta do Jiljí

Divadelní hru napsal Tomáš Syrovátka volně podle populární knížky Miroslava Skály.
Příběh proslavil také stejnojmenný film. Inscenace začíná v divadle od 19.30.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...
Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes...
Jaro už klepe na dveře, hlásí ošetřovatelé ze záchranné stanice zvířat v Bartošovicích na Novojičínsku. O víkendu přijali prvního letošního malého zajíčka. Každý rok se do stanice dostane více než...
Čeští biatlonisté uzavřou olympijské hry závodem s hromadným startem. Pro Michala Krčmáře jde s velkou pravděpodobností o poslední vystoupení pod pěti kruhy.
Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...
Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, včetně směsného komunálního odpadu, než v předchozím roce. Náklady na odpadové hospodářství však vzrostly....
Brněnská zoologická zahrada se rozrostla o mládě takina indického. Narodilo se přímo ve výběhu, kde je i k vidění. Matka se o něj vzorně stará. ČTK to dnes...
Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...
Město Hradec Králové začalo chystat rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště z roku 1911. Zahájí ji několikaměsíčním průzkumem stavby. Výsledky...
Městský soud v Praze se bude muset již potřetí zabývat žalobou spolku Hnutí Život, které nesouhlasí se zněním zásad péče o národní park Šumava pro roky 2022 až...
Galerie moderního změní (GMU) v Hradci Králové 21. února otevře novou stálou expozici nazvanou České umění 20. století a jeho škatulky, potrvá do 20. ledna...
Loučná nad Desnou, okres Šumperk
2 950 000 Kč
Právník Mickey Haller s tváří americko-mexického herce Manuela Garcii-Rulfa tentokrát není právníkem někoho jiného. Poprvé musí obhajovat sám sebe. Poté, co je při policejní kontrole jeho auta v...
Dramatické chvíle zažili v pátek ráno řidiči na 144. kilometru dálnice D1. Policisté zde rozmlouvali sebevraždu podnapilému muži, který chtěl skočit z mostu. Přiměly ho k tomu vážné finanční problémy.