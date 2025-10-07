Svatohubertská slavnost na Valdštejně

Bohatý program nabídne na hradě Valdštejn oblíbená akce se zaměřením na myslivost.
Svatohubertská slavnost potrvá v sobotu od 12 do 17 hodin. V době konání je vstupné na hrad 50 korun, děti do 10 let a psi mají vstup zdarma.
Ukázky lovecké hudby, slavnostní pasování na myslivce, ukázky vábniček a vábení zvěře, představení loveckých dravců, ale třeba i Svatohubertská mše.
