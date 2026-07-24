Švédské duo Roxette nabídlo na festivalu Benátská! své největší hity

Autor: ČTK
  22:52aktualizováno  22:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Švédské duo Roxette s doprovodnou kapelou dnes nabídlo na festivalu Benátská! v areálu ve Vesci v Liberci své největší hity. Přestože její zakladatel Per Gessle po smrti předchozí zpěvačky Marie Fredrikssonové spojil své skladby s hlasem Leny Philipssonové, nepůsobí podle většiny hudebních odborníků jako revival předchozí sestavy. Ostatně početné publikum na Benátské! nadšeně přijalo hned první dvě známé skladby The Big L. a Sleeping in My Car.

"Na mě nepůsobí jako náhrada Fredrikssonové, je to důstojná náhrada, i když jsem o ní nikdy předtím neslyšela," podotkla k nové zpěvačce jedna ze zpívajících fanynek. Philipssonová je v rodném Švédsku pěveckou hvězdou, která má za sebou desítky hitů.

Roxette svými melodickými písněmi ukázali, proč jsou po skupině ABBA druhou nejprodávanější švédskou hudební skupinou a proč prodali po celém světě přibližně 80 milionů desek. Mnoho příznivců mají i v České republice. Ti nejzasvěcenější si dnes mohli všimnout, že úvodní sloku hitu Crash! Boom! Bang! zazpíval stejně jako loni v pražské O2 areně Gessle místo zesnulé Fredrikssonové.

Nechyběly ani další známé písně jako Church of Your Heart, kterou nabídli Roxette v akustické verzi, It Must Have Been Love ze soundtracku k filmu Pretty Woman z roku 1990 nebo chytlavé How Do You Do!, které plynule přešlo do Dangerous. Před přídavkem nadšené publikum pobavil kytarista Christoffer Lundquist, jehož Gessle představil jako "posledního žijícího hipíka", když zahrál melodii Holka modrooká, která přešla do titulní písně alba Joyride z roku 1991.

Na hlavní scéně se dnes na Benátské! jako první představila kapela Mňága a Žďorp, která se letos na cenách České hudební akademie Anděl stala skupinou roku 2025 za své album Hoříš? Hořím! Z něho v Liberci zahráli skladby Podivné rybičky a Už jenom světlo. Vedle toho si vděčné publikum zatancovalo a zazpívalo při skladbách Měsíc, Nejlíp jim bylo, Nagasaki Hirošima nebo Made in Valmez.

Své fanoušky si našel i zejména v libereckém regionu velmi populární Walda Gang zaměřený na rockové předělávky skladeb Waldemara Matušky a dalších známých českých i zahraničních písní.

Následující kapela Chinaski zahrála část ze svých rádiových hitů, které příznivcům poprocku nabídla za tři desetiletí svého působení na hudební scéně. Z jejich písní, z nichž mnohé zlidověly, si přítomní s chutí zazpívali skladby 1970, Každý ráno, Zadarmo nebo Vrchlabí. Za doprovodu hostujícího smyčcového kvarteta Unique Quartet zazněla drobná paralela nebo Vakuum.

Živo bylo i na dalších třech scénách, kde mimo jiné zahráli Vypsaná fixa, ATMO Music, Lipo, Škwor, Žlutý pes nebo David Koller. Ten na festival dorazil vrtulníkem společně se Stevem Lyonem, producentem Depeche Mode, Rolling Stones a dalších slavných kapel. Lyon mimo jiné produkoval Kollerovo album ČeskosLOVEnsko a nyní s ním opět spolupracuje.

Festival Benátská! pokračuje i v sobotu, program 32. ročníku se protáhne až do časného nedělního rána. Příští ročník se uskuteční od 27. července do 1. srpna.

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