Tradiční Svijanské slavnosti letos nebudou, pivovar se nedohodl s obcí

Slavnosti svijanského piva, lidově Svijanské slavnosti, patřily ke kulturním vrcholům léta v kraji. Každý rok se v půlce července do areálu koupaliště sjely tisíce lidí, kteří popíjeli pivo z desítek píp, poslouchali známé hudebníky a ládovali se klobásami, langoši a dalšími pochutinami. Ještě loni tu vystoupili Miro Šmajda, Václav Noid Bárta či Tereza Mašková a skupiny Mňága a Žďorp, Gaia Mesiah nebo Argema. Tomu je nyní konec.

„Moc lidí to neví, ale obec Svijanský Újezd financovala akci komplet ze svého rozpočtu. Nesli jsme veškerá rizika, včetně rizika finančního. Běžný rozpočet na takovou akci byl dva miliony. Loňský rok dokonce o půl milionu nižší. Jenže náklady se zvyšují a lidí prostě chodí míň, takže loňský rok skončil ve ztrátě devět set tisíc. Je jasné, že pro obec, která má pět set obyvatel, je tohle těžká rána do rozpočtu. Pivovar sice na naše požádání nakonec půlku zaplatil, ale i tak tam je prostě půl milionová ztráta,“ říká starostka Svijanského Újezdu Petra Bursová.

V podobném duchu mluví i marketingový manažer Pivovaru Svijany Michal Matys. „Slavnosti pro nás byly přínosné na úrovni propagace a marketingu, nikoli z hospodářského hlediska, protože se jednalo o provozně velmi nákladnou akci. Naopak výnosy festivalu směřovaly vždy do rozpočtu obce, což bylo samozřejmě oprávněné, jelikož obec byla hlavním organizátorem akce. Je potřeba vnímat realitu a uvědomit si, že případná vyšší investice do akce, která postupně ztrácí diváckou atraktivitu, nedává smysl,“ říká Matys.

Starostka redakci sdělila, že obec sice měla příjmy ze vstupného a pronájmu stánků, ale zajišťovala veškerý servis, včetně zajištění pořadatelského dohledu.

„Taková akce se fyzicky připravuje minimálně týden dopředu a další čtyři dny se uklízí. Uvědomte si, že to dělali lidi z obce na bázi dobrovolnictví. Nikdo nedostal ani korunu a ta akce by bez nich prostě nefungovala,“ vysvětluje nasazení obce a jejich občanů Bursová.

Preference návštěvníků se mění, tvrdí pivovar

Podle Pivovaru Svijany je jedním z důvodů měnící se preference návštěvníků akcí a odlišná představa o dramaturgii slavnosti. „Představy obou stran o podobě akce se již několik let značně rozcházely. Měli jsme například jisté výhrady k dramaturgii festivalu, která podle našeho názoru měla dopad na klesající počet návštěvníků. Navíc jsme byli po skončení loňského ročníku obcí postaveni před prakticky hotovou věc ve smyslu, že dále akci organizovat nechtějí,“ říká Matys.

Jenže z vyjádření, která starostka redakci poskytla, vyplývá, že se obě strany nedohodly především na financování celé akce a dramaturgie byla zástupnou věcí.

„Nejsem starostkou po celou dobu konání slavností. Nastoupila jsem do rozjetého vlaku a nemohla jsem se jako starostka dívat na to, jak obec jde do ztráty. Musím se chovat jako řádný hospodář. Nabídli jsem pivovaru paušální částku, která není rozhodně velká (redakce částku zná, ale na přání starostky ji nezveřejní) a za tu částku jim zajistíme veškerý servis. Pivovar naši nabídku odmítl a tím to všechno skončilo. Za sebe můžu říct, že se mi nezdá reálné, že by se slavnosti znovu konaly. Takže si půjdeme vlastní cestou a uspořádáme Újezdské slavnosti, které budou v mnohem komornějším duchu,“ dodává starostka.

Z vyjádření Pivovaru Svijany rovněž vyplývá, že si půjdou vlastní cestou a místo jedné obří akce navážou sérií menších akcí. „Navážeme na dlouhou tradici našich akcí, přičemž první akcí v roce budou Zámecké slavnosti na Zámku Svijany, na nichž v polovině června slavnostně narazíme první sud piva Svijany 460, které jsme uvařili jen a pouze pro letošní výročí 460 let od založení svijanského pivovaru. Dalšími událostmi budou Dny svijanského piva v Liberci či srpnové Svijanské pivobraní. Vše pak vyvrcholí na konci září na Svatováclavských slavnostech na Zámku Svijany,“ uzavřel celou věc marketingový manažer pivovaru Michal Matys.

