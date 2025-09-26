Svojkov zve na Václavský jarmark

Občerstvení je zajištěné, k ochutnání budou zabijačkové dobroty, bramborák, domácí klobásy, trdelník, štrůdl, palačinky a další.
Vstupné na místě je 50 korun pro dospělé, děti zdarma. Výtěžek z akce poputuje na revitalizaci Zámecké zahrady.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Občerstvení je zajištěné, k ochutnání budou zabijačkové dobroty, bramborák, domácí klobásy, trdelník, štrůdl, palačinky a další.
Vstupné na místě je 50 korun pro dospělé, děti zdarma. Výtěžek z akce poputuje na revitalizaci Zámecké zahrady.
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...
Pražany čeká náročný víkend plný sportovních i kulturních akcí, které omezí dopravu. Policie i dopravní podnik upozorňují, že lidé by měli počítat s objížďkami, kolonami a přizpůsobit tomu své cesty....
Smlouva na dodávku parciálních trolejbusů, kterou uzavřela dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DS) s firmou Škoda Electric bez tendru letos v dubnu, je v...
Bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek dnes vystoupil z hnutí PRO Jindřicha Rajchla, v němž byl krajským předsedou. Informoval o tom na...
Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce přivítá v sobotu Svatomichalskou poutní slavnost. Od 15 hodin celebruje mši svatou P. Miroslav Šimáček s hudebním doprovodem komorního souboru Collegium St....
Již 13. ročník tradičního Václavského jarmarku se koná v sobotu od 9 hodin v zámecké zahradě ve Svojkově. Lidé se mohou těšit mimo jiné na staročeskou zabijačku, ukázku staročeských řemesel, divadlo,...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Plzeňský kraj počítá s tím, že dostane od státu příští rok přes 1,6 miliardy Kč na zajištění provozu zhruba 110 sociálních služeb, minimálně stejně jako letos,...
Hudba, tanec, vůně koláčů a pečeného selátka – takové bude tradiční Svatováclavské posvícení v malebném prostředí Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova.
Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...
Svět ztrácí barvy, a proto musí na scénu přijít Lollipopz, aby svou nekonečnou radostí a bláznivostí svět zachránily. A když ne svět, tak alespoň každé město, do kterého přijíždějí se svou Lollipopz...
Je to už více než 300 let, kdy Josef Jiří Jelínek (1697–1776), nejtalentovanější člen známého sochařského rodu z Kosmonos, pracoval na své největší zakázce, totiž cyklu plastik světců pro hrad...
Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na zajištění provozu sociálních služeb více než dvě miliardy korun. Je to přibližně stejná částka jako letos....
Mladí lidé budou ve Zlíně mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova. Stane se tak při konferenci, která se v krajském městě uskuteční 4. listopadu. Jde...
Divadelní spolek Jirásek uvede v sobotu v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou hru Past na osamělého muže. Detektivní hra o čtyřech obrazech je plná napětí a zvratů s nečekaným rozuzlením.