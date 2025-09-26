Svojkov zve na Václavský jarmark

Autor: libred
  18:40
Již 13. ročník tradičního Václavského jarmarku se koná v sobotu od 9 hodin v zámecké zahradě ve Svojkově. Lidé se mohou těšit mimo jiné na staročeskou zabijačku, ukázku staročeských řemesel, divadlo, mažoretky, historický šerm, koncerty, dílničky pro děti a tombolu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Občerstvení je zajištěné, k ochutnání budou zabijačkové dobroty, bramborák, domácí klobásy, trdelník, štrůdl, palačinky a další.

Vstupné na místě je 50 korun pro dospělé, děti zdarma. Výtěžek z akce poputuje na revitalizaci Zámecké zahrady.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Dopravu ochromí oslavy výročí 150 let MHD i uzavírka tunelu. Prahu čeká hodně nabitý víkend

Pražany čeká náročný víkend plný sportovních i kulturních akcí, které omezí dopravu. Policie i dopravní podnik upozorňují, že lidé by měli počítat s objížďkami, kolonami a přizpůsobit tomu své cesty....

Smlouva na parciální trolejbusy pro Zlín byla v pořádku, rozhodl ÚOHS

Smlouva na dodávku parciálních trolejbusů, kterou uzavřela dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DS) s firmou Škoda Electric bez tendru letos v dubnu, je v...

26. září 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Bývalý jihomoravský hejtman Hašek vystoupil z PRO, kritizuje spojení s SPD

Bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek dnes vystoupil z hnutí PRO Jindřicha Rajchla, v němž byl krajským předsedou. Informoval o tom na...

26. září 2025  17:28,  aktualizováno  17:28

Kostel hostí Svatomichalskou slavnost

Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce přivítá v sobotu Svatomichalskou poutní slavnost. Od 15 hodin celebruje mši svatou P. Miroslav Šimáček s hudebním doprovodem komorního souboru Collegium St....

26. září 2025  18:50

Svojkov zve na Václavský jarmark

Již 13. ročník tradičního Václavského jarmarku se koná v sobotu od 9 hodin v zámecké zahradě ve Svojkově. Lidé se mohou těšit mimo jiné na staročeskou zabijačku, ukázku staročeských řemesel, divadlo,...

26. září 2025  18:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeňský kraj počítá příští rok s 1,6 mld. na sociální služby, stejně jako letos

Plzeňský kraj počítá s tím, že dostane od státu příští rok přes 1,6 miliardy Kč na zajištění provozu zhruba 110 sociálních služeb, minimálně stejně jako letos,...

26. září 2025  16:46,  aktualizováno  16:46

Posvícení na Dlaskově statku

Hudba, tanec, vůně koláčů a pečeného selátka – takové bude tradiční Svatováclavské posvícení v malebném prostředí Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova.

26. září 2025  18:30

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

26. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Lollipopz předvedou Rainbow Show

Svět ztrácí barvy, a proto musí na scénu přijít Lollipopz, aby svou nekonečnou radostí a bláznivostí svět zachránily. A když ne svět, tak alespoň každé město, do kterého přijíždějí se svou Lollipopz...

26. září 2025  18:20

Hudba pro kamenné světce

Je to už více než 300 let, kdy Josef Jiří Jelínek (1697–1776), nejtalentovanější člen známého sochařského rodu z Kosmonos, pracoval na své největší zakázce, totiž cyklu plastik světců pro hrad...

26. září 2025  18:10

Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na sociální služby přes dvě mld. Kč

Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na zajištění provozu sociálních služeb více než dvě miliardy korun. Je to přibližně stejná částka jako letos....

26. září 2025  16:21,  aktualizováno  16:21

Mladí lidé budou ve Zlíně mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova

Mladí lidé budou ve Zlíně mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova. Stane se tak při konferenci, která se v krajském městě uskuteční 4. listopadu. Jde...

26. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Spolek uvede Past na osamělého muže

Divadelní spolek Jirásek uvede v sobotu v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou hru Past na osamělého muže. Detektivní hra o čtyřech obrazech je plná napětí a zvratů s nečekaným rozuzlením.

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.