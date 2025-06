Hlavní aktér Bill se v den své svatby probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď?

Divadelní představení v podání Městského divadla Mladá Boleslav pobaví od čtvrtka do soboty diváky na nádvoří sychrovského zámku. Začátky představení jsou od 20.30.