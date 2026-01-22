Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Eliška Marinská
  11:22aktualizováno  11:22
Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně potvrdil i okresní soud v Liberci. Provozovatel s rozhodnutím ale nesouhlasí.

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem, který desítky let využívaly především děti z Nového Města pod Smrkem, řeší soud.

Okresní soud v Liberci rozhodl, že hlavní budova areálu patří městu Nové Město pod Smrkem. Rozsudek ale zatím není pravomocný, protože se spolek Novoměstské občanské sdružení (NOS), které areál stále ještě provozuje, proti rozsudku odvolal.

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem
Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem
Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem
Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem
Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem
10 fotografií

Hlavní budova táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem podle výpovědi předsedy spolku NOS Bedřicha Svobody vznikla v roce 1977 svépomocí. Podle něj do roku 1996 formálně nikomu nepatřila.

Podle starších informací na webu Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem se na táborové základně v Jindřichovicích pod Smrkem konaly každoročně letní tábory pro děti a mládež, a základna byla pronajímána dětským organizacím.

Místostarosta: Stavbu podpořil úřad

Místostarosta Jaromír Pelanta konstatoval, že nelze vznik táborové základny zjednodušovat na tvrzení, že šlo pouze o svépomocný projekt bez vlastníka.

„Z dochovaných dokumentů vyplývá, že základna sice vznikala brigádnicky, ale za aktivní podpory tehdejšího obecního úřadu Nového Města pod Smrkem,“ popsal místostarosta s tím, že významnou roli při jejím vzniku sehráli pionýři, děti, škola i veřejnost.

„A právě proto je důležité připomínat, že šlo o společné dílo, nikoli o soukromou iniciativu několika jednotlivců,“ doplnil. Vedení města se domnívá, že šlo o účelové vyvedení majetku.

Spor se poprvé začal řešit v roce 2008. Starosta Nového Města pod Smrkem Petr Černica poukázal na to, že spor přetrvával několik volebních období. „Mrzí mě, že to tu nikdo dvacet let neřešil. Jsem nemile překvapený, co předminulý starosta Pavel Smutný a ředitelka Domu dětí a mládeže vytvářeli a jak je možné, že člověk, který byl ve vedení města, byl i na straně Novoměstského občanského sdružení,“ uvedl Černica.

Neoprávněný převod majetku

Tábory v Novém Městě pod Smrkem pořádal tamní Domov dětí a mládeže (DDM), později Středisko volného času Roroš. Podle ředitele střediska Roroš Miroslava Tesaře byl majetek v devadesátých letech převeden tehdejší ředitelkou Yvetou Svobodovou z města na DDM neoprávněně.

„Dům dětí a mládeže nic nevlastnil, měl svěřený majetek pouze v užívání. Tehdejší ředitelka neměla právo objekt hlavní táborové budovy převádět na soukromý subjekt,“ míní Tesař. Spolek NOS argumentuje tím, že objekt zachránil, zrekonstruoval a dlouhodobě využíval pro děti.

Rozsudek upozorňuje na možný střet zájmů. Lidé, kteří o převodu rozhodovali, byli zapojeni v obou organizacích. Na obou stranách převodu totiž působila Yveta Svobodová jako vedoucí příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, později Střediska pro volný čas Roroš i pověřená členka NOSu. Tehdy předseda NOSu Pavel Smutný působil jako zastupitel a později starosta města.

Spolek: Morální právo je na naší straně

Zástupci spolku NOS rozhodnutí soudu odmítli. „Morální právo určitě je na naší straně. Nemáme v podstatě co vracet,“ soudí předseda spolku Svoboda.

Místopředseda spolku NOS Pavel Smutný, který byl od roku 1998 zastupitelem Nového Města pod Smrkem, starostou mezi roky 2006 až 2018 a do 6. listopadu 2025 předsedou spolku NOS, označuje spor za zbytečný.

„Doteď město nijak nedokázalo, že mu objekt vůbec patřil. Abychom ho zachránili, tak jsme získali dotaci od Ministerstva školství a podmínkou bylo objekt vlastnit,“ tvrdí Smutný s tím, že tehdejší vedení uvažovalo o prodeji a NOS ho zachránil.

Podle rozsudku Dům dětí a mládeže mohl budovu užívat, ale ne prodat ani převést. DDM neměl vlastní majetek, Nové Město pod Smrkem jako zřizovatel mu dal při vzniku pouze právo hospodařit se svěřeným majetkem za účelem provozování dětských táborů. DDM měl podle rozsudku převést hlavní budovu táborové základny bez schválení záměru prodeje i bez souhlasu města.

Nájem 200 korun denně

Rozsudek Smutný kritizuje a považuje objekt za majetek spolku. Podle něj NOS investoval značné prostředky do rekonstrukce a provozu tábora, účtoval pouze symbolický nájem a organizoval tábory bez přerušení až do roku 2024.

„Nájem činil 200 korun denně za oba objekty. Cena nájmu je třicet let pořád stejná. Zajišťovali jsme, aby vše odpovídalo předpisům hasičů, revizních techniků elektřiny, hygieny,“ popsal.

Převod se dlouhá léta neřešil. Podle rozsudku město o převodu budovy nevědělo a řadu let ji považovalo za svůj majetek. Platilo její provoz i opravy a dál ji využívalo pro dětské tábory. O převodní smlouvě z roku 1995 se prý mělo město dozvědět až v roce 2008. První pochybnosti se objevily už mezi roky 2005 a 2006.

O dalším osudu hlavní budovy táborové základny rozhodne odvolací soud, který se bude zabývat odvoláním spolku NOS. Do té doby zůstává rozsudek nepravomocný. Areál je v současné době téměř nevyužívaný a dětské tábory se přesunuly jinam.

Tábor leží v Jindřichovicích pod Smrkem

Tábor leží v Jindřichovicích pod Smrkem

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  12:51

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mrazivá zima stojí města na údržbě cest a chodníků desítky milionů

Pluh na silnici u Hruškových dvorů na Jihlavsku.

Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Na plavání budou děti chodit bezpečněji. Pod lázněmi vznikne nový přechod

Pod městskými lázněmi ve Zlíně vznikne nový přechod pro chodce. Radnice chystá...

Do městských lázní ve Zlíně přijde ročně 400 tisíc lidí, z toho velká část jsou děti a dospělí, kteří přicházejí z centra města pěšky. Musejí se přitom dostat přes křižovatku v Hradské ulici, na...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Cyklista po srážce autem na Děčínsku zemřel na následky zranění v nemocnici

ilustrační snímek

Cyklista, kterého ve středu ráno srazil v Horních Habarticích na Děčínsku osobní automobil, podlehl později následkům svých vážných zranění v nemocnici. ČTK o...

22. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Ostravské univerzity se představí zájemcům o studium

ilustrační snímek

Ostravská univerzita (OU) se v pátek bude prezentovat uchazečům o studium. Na Dni otevřených dveří se zájemci seznámí s nabídkou všech šesti fakult a...

22. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Druhá kola turnaje jsou pomalu u konce. Jak jsou na tom čeští tenisté?

22. ledna 2026  12:18

Běžkaři i lyžaři mají v Krušných horách upravené stopy i svahy, sníh je přemrzlý

ilustrační snímek

Lyžařská střediska v Karlovarském kraji hlásí dostatek sněhu. Většina lanovek a vleků je v provozu, zjistila ČTK od provozovatelů. Upravené a sjízdné jsou i...

22. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Gehl Architects uzavřeli partnerství s Nadací Karel Komárek Family Foundation

22. ledna 2026  12:13

Kraj povolil rozšířit těžbu štěrkopísků s vltavíny u Ločenic, místní jsou dál proti

Vltavíny

Zlomové rozhodnutí k těžbě dostala v těchto dnech soukromá společnost Mawe CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů. Po několika letech jednání jí souhlas udělil odbor životního prostředí...

22. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.