Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem

Autor: hop
  16:52aktualizováno  16:52
Lebka svaté Zdislavy, kterou před týdnem ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí, už nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Tak údajně zní dohoda, kterou uzavřeli kriminalisté s mužem, který ji po krádeži zalil do betonu a chtěl pohřbít v řece.

S informací přišla televize CNN Prima NEWS. Existenci dohody reportérovi potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje spojené s vyšetřováním.

Výslech muže, který lebku odnesl minulý týden, trval několik hodin, ale k nalezení lebky nevedl. Policisté se proto dle svých slov uchýlili k nestandardním psychologickým postupům.

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě.
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria Mayer. (17. května 2026)
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
„Po několika hodinách marného snažení přizvali k výslechu zástupce dominikánů a zkoušeli to na něj přes víru. Nakonec s ním sepsali dohodu, kde mu slíbili, že lebka už se vystavovat nebude. Teprve potom jim prozradil, že lebku zalil do betonu a kde ji najdou,“ popsal reportérovi zdroj obeznámený s postupem vyšetřování.

Redakce iDNES.cz se dominikánů už v minulosti na tuto dohodu ptala. „K tomu se nechci vyjadřovat,“ uvedl v nedělním rozhovoru převor dominikánského kláštera a děkan Pavel Maria Mayer.

Vystavování relikvií je tradice církve. Lebka se vrátí do baziliky, říká představený

Podle jiných informací měla zloděje rozmluvit přítomnost růžence, který k výslechu přinesli policisté.

Dohoda zabrala u soudu

Podle informací CNN Prima News byl ale text dohody přečten i před okresním soudem v České Lípě, který rozhodoval o návrhu na vzetí obviněného do vazby. Nakonec byl pachatel ponechán na svobodě pod dohledem probačních úředníků.

Restaurátoři dolovali lebku z betonu šestnáct hodin, výslech urychlil růženec

Renomovaný právník Jan Černý tvrdí, že zmíněná dohoda nemá žádnou právní závaznost. Podle něj zloděj kriminalisty i dominikány v podstatě vydíral a lebku měl jako rukojmí.

„Snaha policie získat zpět kradený předmět má podle mého názoru větší právní sílu, než řekněme procesní korektnost. O vymahatelnosti nemůže být řeč,“ uvedl Černý pro CNN Prima News. Dohoda učiněná pod tlakem podle něj není platná.

19. května 2026  17:29

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

