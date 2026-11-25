Oba hosty spojuje zachraňování lidí, překonávání limitů, adrenalin a disciplína, ale také to, že pocházejí z Liberce.
„Záměr to nebyl, měli jsme domluveného Dominika Humburgera a dlouho nám nikdo jiný pozvání nepřijal, až mi kamarád řekl o Janu Pipišovi. Přišlo mi zajímavé, že oba svým povoláním zachraňují lidi,“ vysvětluje náhodu moderátor pořadu Martin Kraus, který už zpovídal například šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, herce a vítěze StarDance Oskara Hese nebo hudebníka Janka Ledeckého.
Teď do černých křesel vratislavického kulturáku usedne profesionální voják a zápasník MMA a po jeho boku hasičský šampion.
Humburgera si moderátor vybral především kvůli jeho službě v armádě. „Je zajímavé, že se někdo rozhodne být vojákem. Jednou jsem dělal kompars na natáčení filmu z vojenského prostředí a už bych to nikdy neopakoval,“ neskrývá obdiv Kraus.
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Bojuju i za své předky. Jak se z tichého vojáka Humburgera stala hvězda Oktagonu
A proč nakonec oslovil i Pipiše? „Přijde mi neuvěřitelné, co vše dokázal, dokazuje a ještě nejspíš dokáže.“
Listopadová M. K. Show začíná v půl osmé večer, výtěžek pomůže čtyřleté Rozárce s opožděným vývojem a příznaky poruchy autistického spektra.
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20. července 2021