V jablonecké talkshow Trdliště se dnes rozmluví mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla

TO UŽ JE DO NEBE VOLAJÍCÍ A MY UŽ SE NA SITUACI V JABLONCI NEMŮŽEME DÍVAT! Musíme jednou provždy zastavit přihrávání zakázek rodinným příslušníkům. A proto Vás prosíme, přijďte ve čtvrtek 12. 12. 2024 do Cafe Galerie FR Rýnovice na osmnáctou hodinu vyjádřit svůj nesouhlas. https://fb.me/e/2ihp2AsVY