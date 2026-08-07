Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

„Dnes odpoledne došlo v Tanvaldu k násilnému trestnému činu, který si vyžádal nasazení IZS. Útočníka jsme bezprostředně po činu zadrželi, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí. Další informace poskytneme, až to bude možné,“ uvedla Policie ČR na síti X.
„Došlo tady k aktivnímu útoku,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Petr Matějíčka po 16. hodině. „My máme v péči tři pacienty, dva v kritickém stavu. Na místo jsme povolali tři vrtulníky, nakonec byl jeden odvolaný. Na místě máme pět pozemních posádek.
Po 18. hodině Matějíčka upřesnil, že dva zranění jsou ve velmi vážném stavu a jeden ve vážném. Dva pacienti byli letecky transportováni do nemocnic v Liberci a v Hradci Králové, třetího odvezli do liberecké nemocnice sanitkou. Jedním ze zraněných je i údajný pachatel útoku, jeho stav záchranáři ani policisté neupřesnili. Záchranáři se také postarali o jednu lehce zraněnou ženu.
Podle serveru Novinky.cz se incident stal v jednom z domů v ulici Horská a šlo o napadení bodnou zbraní.