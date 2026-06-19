Tanvaldské gymnázium oslaví výročí

Bohatý program nabídnou sobotní oslavy 70. výročí Gymnázia Tanvald.
Akce začíná ve 13 hodin a potrvá do 19 hodin.
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Bohatý program nabídnou sobotní oslavy 70. výročí Gymnázia Tanvald.
Akce začíná ve 13 hodin a potrvá do 19 hodin.
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...
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Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...
Zcela jasné upozornění.
Běžkař, kterému absence sněhu nevadí.
Stará dlažba ve starém Břevnově
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Dnes mezi železničním a Palackého mostem bylo možno vidět obrovskou a hlavně vyznačující se délkou turistickou loď s prostornou horní palubou pro turisty k vyhlídce při plavbě po Vltavě ale hlavně se...
Dnes mezi železničním a Palackého mostem bylo možno vidět obrovskou a hlavně vyznačující se délkou turistickou loď s prostornou horní palubou pro turisty k vyhlídce při plavbě po Vltavě ale hlavně se...
Pod Rašínovým nábřežím na náplavce v Praze 2 se ve dnech 19.6. až 20.6.2026 koná akce Pivo na náplavce 2026 a to ohledně malých ale i minipivovarů, které nabízejí svoje produkty nejen pivního moku...
Ve Znojmě–Příměticích dnes odpoledne hořel zemědělský lis na balíky a část pole, škoda je 900.000 korun. Požár způsobila technická závada na ložisku hlavního...
Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě...
Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron, policisté pilota dohledali. Přestupek oznámí Úřadu civilního letectví. Policisté o tom informovali na síti X. Mistrovství světa...
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V jindřichohradeckém minoritském klášteře představuje společně svoji tvorbu 17 umělců, kteří působí na katedrách výtvarné výchovy šesti univerzit v Česku a na...
Existují vesnice, které proslavil kostel, zámek nebo fotbal. Druztová si vybrala slad a chmel. V malé obci kousek od Plzně se už několik let odehrává příběh, který voní po odvážných pivech. Nechte si...