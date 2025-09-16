„Z jednoho havarovaného vozidla bylo nutné za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit osobu, která byla předána do péče záchranné služby,“ uvedl hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v příspěvku na sociálních sítích.
Zraněného pak hasiči pomohli záchranářům transportovat do vrtulníku.
Nehoda se stala, když řidič autobus zastavil před dvěma osobními vozidly. Přestože řidič prvního osobního auta stačil včas přišlápnout brzdu, reakce druhého byla pomalejší.
„Druhý řidič osobního vozidla nestačil zareagovat, zezadu narazil do prvního vozidla a to bylo ještě odraženo na ten autobus,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí liberecké policie Dagmar Sochorová. Dodala, že žádný z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.
Na palubě autobusu cestovalo celkem 13 lidí včetně řidiče. Posádka druhého osobního auta, které havarovalo, se též obešla bez zranění. U všech vozidel provedli hasiči protipožární opatření.
