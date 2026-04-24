Z terminálu rozstrkali taxíky do ulic. Bude míň zákazníků a dražší jízdy, zlobí se řidiči

Eliška Marinská
  11:52aktualizováno  11:52
Liberečtí radní přesouvají taxislužby z frekventované Fügnerovy ulice na další místa v centru. Nové stanoviště s pěti místy pro taxikáře nechalo město vyznačit i v ulici 1. máje, a to částečně na chodníku a částečně na silnici. Právě tady přitom před rokem začala platit nová pravidla pro zásobování. Majitelé a řidiči taxislužeb se bouří.

„Tato část ulice bude upravena do takzvané sdílené zóny, kde již nebude omezován vjezd pro zásobování. Do doby zřízení sdílené zóny bude na vyhrazená stání možný vjezd,“ zdůvodnil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert přesunutí taxislužby do ulice 1. máje.

Podle něj je ve všech pěších zónách stejný čas pro vjezd zásobování. Kolize mezi jednotlivými režimy by neměla nastat, protože se bude jednat o sdílenou zónu.

„Vymezení stání bylo povoleno Policií České republiky a odborem dopravně správních agend. Hlavní pěší trasa vede spíše podél obchodního centra Fórum, tato část projde rekonstrukcí,“ uvedl Lenert. Součástí změn má být přesun tramvajové zastávky z Rybníčku k přemístěné zastávce ve směru Fügnerova.

Taxikáři upozorňují, že změna dopadne především na zákazníky. Podle Emanuela Bořánka z Transport & Liberec-taxi.cz se prodlouží trasy a stoupne cena.

„Každá jízda se prodraží minimálně o 30 korun i více. Taxi z ulice 1. máje pojede k Babylonu, tam je přikázaný směr doprava, takže se musí přes benzínku otočit, a to je o minimálně 500 metrů navíc, což dělá ten rozdíl,“ podotkl.

Zároveň tvrdí, že služba může být hůře dostupná pro starší lidi. „Babičky a dědové budou mít každé ráno problém dojít s nákupem k taxíku,“ popsal. Stanoviště taxi ve Fügnerově ulici přitom fungovalo jako důležitý dopravní bod u terminálu městské hromadné dopravy (MHD).

„Město s námi nediskutovalo“

„Když někdo přijel autobusem z Prahy a spěchal, taxi bylo nejjednodušší varianta. To samé při zpoždění MHD, když člověk potřeboval na vlakové nebo autobusové nádraží. Naskočil a nic mu neujelo,“ upřesnil Bořánek.

Řidiči i provozovatelé taxislužeb kritizují způsob, jakým město změny oznámilo. „Město vypovědělo smlouvy na další rok a vůbec nediskutovalo. Někteří majitelé taxislužeb si vzali prostor a vyjádřili se k tomu na zasedání, ale reakce nepřišla,“ dodal Bořánek.

Zákaz vjezdu do pěších zón nám zkomplikuje život, bouří se obchodníci

Podobnou zkušenost popsala i spolumajitelka Central Taxi Alena Šťastná. „Nikdo nás neinformoval. Dozvěděli jsme se to z médií. My jsme se s nimi scházeli a chodili na radnici,“ poznamenala.

Přitom argumenty, proč stanoviště na Fügnerově ulici nerušit, byly podle Bořánka věcné. „Třeba na setkáních padlo od jednoho majitele taxislužby, že jsme takoví hlídací psi na Fügnerově ulici,“ zmínil.

V noci není na Fügnerově bezpečno

„Město slibuje, že tam přidá služebnu městské policie, ale jedna hlídka bude pořád vyjíždět na různé další věci, které se tam dějí, a nikdy tam ten strážník nebude pořád,“ podotkl s tím, že od jedenácti do tří hodin v noci není na Fügnerově ulici bezpečno.

„Ženské, které přijedou autobusem a mají to z Fügnerky 800 metrů domů, raději přejdou na taxíka za nějakých 60 nebo 70 korun, než aby šly pěšky,“ řekl příklad.

Podle Šťastné přijdou řidiči taxíků o výdělky. „Je to úplně likvidační. Končí nám řidiči, protože telefony je neuživí. Fügnerka nám tvořila 80 procent výdělku,“ pověděla. Změna podle ní dopadne i na zákazníky. „Cesta, která je stála sto korun, teď bude stát dvě stě. Lidé si přestanou taxi brát.“

Navíc změna přišla bez přechodného období. „Včera nám sundali značky. A dneska už tam stát nemůžeme a kontrolují to policisté,“ upřesnila ve středu taxikářka.

Přitom nedávno náměstek Lenert potvrdil novinářům, že řidiči taxi mohou do Fügnerovy ulice i nadále zajíždět pro zákazníky na zavolání. Město podle něj do budoucna zvažuje další omezení v rámci zklidňování pěší zóny. Šťastná se tuto informaci také dozvěděla až z médií.

Liberec přitvrdí v boji s auty v pěších zónách, došlápne si na donáškové služby

Bývalého náměstka primátora Tomáše Kyselu pobouřilo samotné značení v ulici 1. máje. „Tohle přeci nemohlo projít, to je sci-fi. Nebo úplná hloupost navrhovatele. To je absurdní,“ napsal na sociální síti.

V ulici stále platí od loňského roku omezení pro zásobování a podnikatelé upozorňují na dvojí metr. Některým podnikatelům vadí, že zatímco zásobování podléhá přísným časovým omezením, taxikáři mají výjimku.

„Největší dodavatel mi jezdí z Jihlavy, tak samozřejmě mu nemůžu určovat, v kolik sem přijede. On dostane pokutu, i když vykládá zboží pár minut. A taxi tady stát mohou,“ popsal Aleš Kořínek, majitel Zdravé výživy, která sídlí v ulici 1. máje. „Místo toho, aby byli taxikáři v centru na jednom místě, tak je teď radní rozstrkají všude,“ dodal.

Lokalita se promění

Další stanoviště pro taxikáře jsou v ulici Na Rybníčku, před vlakovým nádražím v Nákladní ulici, na Perštýně nebo ve Švédské ulici u domu kultury. V Revoluční ulici fungují dvě stanoviště nočního stání od 18 do 8 hodin.

Náměstek Lenert upřesnil, že za čtvrt roku by se měla proměnit dvě současná stání pro taxi na místa pro zásobování na náměstí Dr. E. Beneše u Partners Banky.

Podle náměstka primátora pro architekturu Jiřího Janďourka má přesun taxislužby z Fügnerovy přispět k celkové proměně prostoru u terminálu. „Uvolněním prostoru, který doposud využívaly taxislužby, se místo promění nejen pro pěší, ale i další účastníky provozu v této pěší zóně. Zklidní se doprava a tím pádem zvýší celková bezpečnost,“ uvedl.

Plán městské tržnice

Město chce obnovit zeleň a postupně proměnit mobiliář. „Odstraňovat budeme například nevhodné a zastaralé betonové truhlíky, které dusí stromy a jsou i zdrojem problémů s komunální odpadem,“ popsal Janďourek.

Do budoucna by podle něj mohla část prostoru sloužit třeba jako městská tržnice. „Zatím je to pouze můj návrh, který vychází z inspirace například v Praze na Tylově náměstí.“

„Můžeme garantovat, že se touto postupnou proměnou výrazně zvýší bezpečnost v dopravě, a to zejména ve vztahu k terminálu MHD. Jsem přesvědčený, že to ocení cestující, a to zejména rodiče s dětmi, ale i senioři a lidé s fyzickým znevýhodněním,“ uzavřel.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Orientační závod pro „šotouše". Pražská lítačka prověří, kdo zná MHD v metropoli nejlépe

Kraje dotují spoje, které jezdí do Prahy přes četné obce. Podle privátních...

Páteční odpoledne v Praze bude patřit těm, kteří znají jízdní řády, přestupy a zkratky lépe než běžný cestující. V 16:00 startuje 14. ročník Pražské lítačky, závodu v integrované dopravě, kde spíše...

24. dubna 2026  13:32

Ústí n.O. chce v květnu vyhlásit další soutěž na stavbu pavilonu pro seniory

ilustrační snímek

Ústí nad Orlicí chce v květnu vyhlásit další soutěž na stavební firmu, která vybuduje nový pavilon D Domova pro seniory. Město jej začalo stavět v prosinci...

24. dubna 2026  11:59,  aktualizováno  11:59

Pardubice zvažují centralizaci úředníků do nové budovy u nádraží

ilustrační snímek

Zastupitelé Pardubic budou v pondělí projednávat výstavbu nové budovy magistrátu. Rozhodnou, jestli město začne s přípravou náročného projektu, na jehož konci...

24. dubna 2026  11:56,  aktualizováno  11:56

Liberec se chystá prodat pozemek u stavěného sídliště, bude chtít přes 40 mil.Kč

ilustrační snímek

Liberec se chystá letos prodat pozemek poblíž nově vznikajícího sídliště Nová Kunratická, jehož výstavbu zahájil soukromý developer loni. Za 1,5 hektaru bude...

24. dubna 2026  11:51,  aktualizováno  11:51

Organizátoři na jihu Moravy nabízí kvůli dřívějšímu začátku prázdnin nové tábory

ilustrační snímek

Středisko volného času (SVČ) Lužánky v Brně reaguje na dřívější začátek prázdnin a nabízí dětem nové příměstské tábory nebo prodlužuje termíny těch ostatních....

24. dubna 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

VIDEO: Trable v Žižkovském tunelu. Po nočním čištění klouzali chodci i cyklisté

Žižkovský tunel se po čištění proměnil v klouzačku

Nepříjemné překvapení čekalo v pátek ráno na chodce a cyklisty v Žižkovském tunelu. Avizované noční čištění proměnilo dlažební kostky v klouzačku. Kvůli cyklistům, kteří nerespektovali zákaz...

24. dubna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Jarní kolo sbírky pro potravinovou banku dnes v Liberci zahájili vojáci

JarnĂ­ kolo sbĂ­rky pro potravinovou banku dnes v Liberci zahĂˇjili vojĂˇci

Jarní kolo sbírky potravin, drogerie a hygienických potřeb pro potravinovou banku dnes v Liberci zahájili vojáci z Krajského vojenského velitelství Liberec a...

24. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

U Votic usmrtil vlak člověka, provoz na koridoru Praha-České Budějovice zastaven

ilustrační snímek

U Votic na Benešovsku dnes dopoledne srazil vlak člověka, ten na místě zemřel. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi je zastaven,...

24. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:48

Nejvyšší ocenění hradeckého kraje získali ekolog Fanta a hrabě Kinský

ilustrační snímek

Nejvyšší ocenění Královéhradeckého kraje, Řád Královéhradeckého kraje, získal ekolog Josef Fanta a hrabě František Kinský. Ve třech kategoriích kraj udělil 13...

24. dubna 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Českokrumlovský Palác ilustrace představuje španělské mistry ilustrace

ilustrační snímek

Palác ilustrace v Českém Krumlově představuje mistry španělské ilustrace. Výstava Maestros - Ilustración Espa?ola od dneška do 31. října přibližuje dílo deseti...

24. dubna 2026  11:15,  aktualizováno  11:15

Po 12 letech a hned rekord. V olomoucké zoo slaví narození šesti gepardů

Dvanáct let čekali v olomoucké zoologické zahradě na další mláďata gepardů...

Šest koťat geparda štíhlého se narodilo v těchto dnech v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Jde o rekordní přírůstek této nejohroženější kočky Afriky a současně nejrychlejšího savce...

24. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Manévry kvůli ztracenému chlapci. Hledají ho i policisté na koních a hasiči

Policisté na koních kontrolovali chaty.

Policisté od rána pátrají v okolí obce Lukoveček na Zlínsku po sedmnáctiletém chlapci. Do hledání se zapojili i policisté na koních a se služebními psy. Po deváté hodině se k nim přidali také...

24. dubna 2026  12:42

