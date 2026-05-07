Technická univerzita v Liberci nabídne nové zdravotnické obory, kraj je podpoří

Autor: ČTK
  9:32aktualizováno  9:32
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nové obory jako psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických zařízení připravuje Technická univerzita v Liberci (TUL). Jde o obory, po nichž je v regionu poptávka, spolupracovat na nich bude univerzita s Libereckým krajem, řekl ČTK prorektor pro vzdělávání a řízení kvality Otakar Ungerman. Nové obory by měly nabídku Fakulty zdravotnických studií TUL rozšířit od akademického roku 2027/2028.

Liberecký kraj je podle radní pro školství Jitky Skalické (Starostové pro Liberecký kraj) připraven na nové obory přispět. "My se s fakultou zdravotnických studií bavíme o psychologovi, protože ještě než nastoupí první studenti, tak už musí mít lidi, kteří zajistí akreditaci, musí mít požadované odborné vzdělání. To je podpora, o které se teď bavíme, a samozřejmě u oboru dentální hygiena bychom podpořili i zřízení pracovišť, kde se pak studenti budou učit," doplnila Skalická.

Univerzita a Liberecký kraj podepsaly na podzim 2023 memorandum o spolupráci, kraj dlouhodobě přispívá například na projekt Dětská univerzita, finančně podporuje nový stipendijní program, 30 milionů korun dá například také na vybavení simulačního centra pro urgentní příjem, které bude součástí nového komplexu v kampusu. Stavbu objektu téměř za 490 milionů korun bez DPH, který nahradí nevyhovující budovu F2, zahájí univerzita ještě v květnu.

Nově kraj podle Skalické přispěje fakultě zdravotnických studií půl milionem korun také na praktické odborné kurzy pro studenty, na nichž univerzita spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému. Pro studenty jsou připravené kurzy lezení, řidičských dovedností, ale také třeba krizové intervence. "Propojení výuky s praxí je pro budoucí zdravotníky klíčové, studenti si vyzkoušejí situace, se kterými se mohou setkat v realitě. To výrazně zvyšuje jejich připravenost i kvalitu péče, kterou budou jednou poskytovat," uvedla Skalická.

Ústav zdravotnických studií vznikl na liberecké univerzitě v roce 2004. První akademický rok 2006/2007 zahájil s oborem Všeobecná sestra. Nabídka se postupně rozšířila o bakalářský obor Biomedicínská technika, pak přibyl navazující magisterský program Biomedicínské inženýrství. Dnes nabízí fakulta další dva bakalářské obory: Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent. V roce 2016 se ústav transformoval na sedmou fakultu.

