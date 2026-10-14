Technické služby Liberce vybudují tři vrty, ušetří za pitnou vodu

Městské technické služby Liberce (TSML) vybudují tři vrty ve svém areálu v Otavské ulici. Ušetří díky nim za pitnou vodu, navíc budou mít jistotu zdroje, pokud by nastalo sucho a nemohly odebírat povrchovou vodu. Vybudování vrtů si vyžádá zhruba tři miliony korun. Práce podle končícího náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) začnou po vydání stavebního povolení, o které TSML již zažádalo.
"Zkušební vrty byly provedené, ty dopadly dobře, takže víme, že v příštím roce by se to mělo určitě podařit realizovat," řekl náměstek novinářům.
Užitkovou vodu z vrtů o hloubce kolem 60 metrů chtějí technické služby využívat pro letní sezonu. "Technické služby jako takové mají docela velkou spotřebu, to je ve stovkách kubíků denně," uvedl vedoucí střediska čištění města a zimní údržby komunikací TSML Jiří Házl.
Jako zdroj primárně používají technické služby povrchovou vodu z náhonu přehrady, pitnou využívají pro zalévání městské zeleně a pro mechanizace, které jsou citlivé na nečistoty v povrchové vodě. Na obě tyto činnosti by jim podle Házla stačila užitková podzemní voda. "Takže se prakticky kromě našich šaten a sprch úplně odstřihneme od pitné vody," dodal.
Předpokládá, že tím ročně technické služby výrazně uspoří. Za pitnou vodu ročně platí přes 300.000 korun. Technické služby od vrtů také očekávají, že eliminují riziko, že by neměly dostatek vody pro letní čištění města a zalévání zeleně. "My jsme na to přišli ve chvíli, když se začala opravovat přehrada (v roce 2022) a nám tento zdroj odpadl. Zjistili jsme, že moc možností jiného čerpání nemáme," dodal Lenert.