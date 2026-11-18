„Operační plán zimní údržby schválila rada města. Od předešlé zimy jsme sbírali podněty různého charakteru, letos jsme měli 60 změn. Jsou to například podněty občanů, pracovníků, hasičů a podobně,“ popsal vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Házl s tím, že jde o změny například v ulicích Nová Kunratická, Vřesová, Osiková nebo Rychtářská.
Podle ředitele TSML Jana Ullmanna začaly přípravy na zimní sezonu už na jaře. „V nové hale máme naskladněno skoro šest tisíc tun soli. Technika je připravená, byť do poslední chvíle slouží k běžné údržbě, tedy opravám komunikací či úklidu listí,“ uvedl.
A zároveň upřesnil, že jakmile předpověď ohlásí sněhové nebo smíšené srážky, služby přestaví část vozového parku na zimní úklid, posílí směny i dispečink a vyrazí do terénu.
V akci má být podle něj více než 120 pracovníků a 95 kusů techniky. „Od externích dodavatelů máme navíc k dispozici patnáct traktorů, šest malých posypových vozů a šest nakladačů. Věřím, že zimní období zvládneme ke spokojenosti Liberečanů. Chtěl bych však spoluobčany požádat o ohleduplnost, zejména při parkování na sídlištích a v úzkých ulicích,“ dodal Ullmann.
Obměna vozového parku
Do letošní zimy vstoupí technické služby také se dvěma novými velkými vozidly, a to s takzvaným kontejnerovým vozem, který lze využít i v létě, a s kropicím vozem. Oba přitom dostanou zimní nástavbu: sypač a přední pluh.
„Je to jenom prostá výměna, zároveň s tím vyřadíme dvě vozidla stará 15 a 13 let, která jezdila na silnici za cenu velkých servisních nákladů,“ podotkl Házl.
Technické služby jezdí v sezoně i se dvěma historickými vozidly. Jedná se o nakladač z roku 1972, který používají na nakládku kontejnerů přes léto. Dále pak přes zimu využívají sněžnou frézu z roku 1968.
„Jde taky o pěkný historický kousek. Zas tak moc ale nejezdí. Za zimu najede pár hodin, protože z těch terénů, kde byla potřeba velká traktorová fréza, to je pouze přístupová cesta k hotelu Ještěd,“ doplnil Házl.
Sůl za výhodné ceny
Město si v Operačním plánu zimní údržby nastavilo limity pro řešení zimních mimořádných situací o polovinu kratší, než jaké ukládá zákon. Podle Házla tak budou mít pracovníci od skončení sněžení na hlavní silnice dvě hodiny, na silnice ve druhé kategorii šest hodin a na ostatní až den.
Zmíněnou sůl nakoupily technické služby již v létě za výhodné ceny, při nákupu tak ušetřily zhruba 500 korun za tunu. Ve skladech mají kromě ní také zhruba 1 700 tun posypové drti a dalších 300 tun budou ještě dokupovat. Podle mluvčího TSML by zásoby posypových materiálů měly postačit na dvě běžné zimy, případně na jednu extrémní.
Technické služby se v zimě postarají o více než 400 kilometrů silnic, 165 kilometrů chodníků a 77 tisíc metrů čtverečních veřejných ploch. Liberec pro zimní údržbu vyčlenil zhruba 45 milionů korun. Předešlou zimu vyšly náklady téměř na 62 milionů korun, především kvůli mimořádně náročnému lednu 2026, kdy pracovníci zasahovali 28 dní a vyjížděli k mrznoucímu dešti a náledí.