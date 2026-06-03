Technické služby v Liberci si pořídily první elektromobily, koupily jich sedm

Městské technické služby v Liberci (TSML) si pořídily první elektromobily. I díky evropské dotaci jich koupily sedm za 4,67 milionu korun. Nahradí starší dieselové vozy. Ředitel TSML Jan Ullmann míní, že pro městský provoz budou elektrická užitková vozidla vhodnější.
Vozidla TSML jezdí převážně po městě na krátkých trasách, s častými starty a zastávkami. "Pro dieselové motory je to nevýhodný režim - často se nestačí ohřát na provozní teplotu, což zvyšuje spotřebu a opotřebení a může vést k potížím s filtry pevných částic. Elektromobily tato omezení nemají, jsou tišší a při jízdě nevypouštějí lokální výfukové emise, což je přínosem přímo v ulicích města," uvedl dnes Ullmann v tiskové zprávě technických služeb.
Na nákup sedmi vozů získala liberecká městská firma dotaci 1,93 milionu korun z Národního plánu obnovy. "Vozidla budou sloužit širokému okruhu pracovníků: správcům komunikací, kteří sledují a vyhodnocují stav místních komunikací a chodníků, mistrům na úseku údržby komunikací, správcům zeleně, pracovníkům střediska veřejné zeleně mimo jiné pro převoz robotických sekaček, a také technikům a revizním technikům veřejného osvětlení a světelné signalizace," dodal Ullmann.
Příspěvková organizace města zajišťuje v Liberci správu a údržbu místních cest a chodníků, zeleně, veřejného osvětlení a světelné signalizace. Od města letos dostanou technické služby přes 300 milionů korun.